Россиянам посоветовали завести отдельную карту для онлайн-покупок

Роскачество посоветовало выпускать виртуальные карты для интернет-покупок

Tекст: Вера Басилая

По словам Вяльшиной, для безопасных покупок в интернете следует выпускать отдельную виртуальную карту. Она порекомендовала также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, передает РИА «Новости».

«Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты», – сказала она. Эксперт пояснила, что это поможет уберечь основную карту от мошенников.

Кроме того, Вяльшина посоветовала установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные расходы и операции в сети. Таким образом, злоумышленники не смогут списать все средства даже при получении данных карты.

В Роскачестве также напомнили о необходимости прерывать разговор при звонках от якобы сотрудников банков или правоохранительных органов с требованиями перевести деньги на «безопасный счет».

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