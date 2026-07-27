День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Россиянам посоветовали завести отдельную карту для онлайн-покупок
Роскачество посоветовало выпускать виртуальные карты для интернет-покупок
Для защиты средств от мошенников в интернете лучше использовать специальные цифровые карты с нулевым балансом и устанавливать жесткие лимиты на ежедневные траты, заявила руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина.
По словам Вяльшиной, для безопасных покупок в интернете следует выпускать отдельную виртуальную карту. Она порекомендовала также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, передает РИА «Новости».
«Заведите виртуальную карту для покупок в интернете. Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты», – сказала она. Эксперт пояснила, что это поможет уберечь основную карту от мошенников.
Кроме того, Вяльшина посоветовала установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные расходы и операции в сети. Таким образом, злоумышленники не смогут списать все средства даже при получении данных карты.
В Роскачестве также напомнили о необходимости прерывать разговор при звонках от якобы сотрудников банков или правоохранительных органов с требованиями перевести деньги на «безопасный счет».
МВД России призвало покупателей отказаться от перевода денег на личные банковские карты продавцов.
Эксперт Олег Щербаченко посоветовал использовать для онлайн-платежей отдельную карту.
Центральный банк опубликовал рекомендации по защите от поддельных сервисов онлайн-покупок.