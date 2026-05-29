Роспотребнадзор приостановил продажу миллионов бутылок минеральной воды «Джермук»
Роспотребнадзор направил доппоручение оператору системы «Честный знак» о приостановке реализации в РФ 64,5 миллионов единиц воды «Джермук», сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство поручило оператору системы «Честный знак» остановить оборот 64,5 млн бутылок, передает РИА «Новости». «Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллионов единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук»», – указали в пресс-службе.
Причиной жестких мер стало несоблюдение производителем технических регламентов. Специалисты выявили в жидкости опасное превышение уровня сульфатов, хлоридов и гидрокарбоната. Подобный состав способен навредить здоровью и вводит покупателей в заблуждение относительно целебных свойств напитка.
Представители ведомства также уточнили, что с начала 2026 года в розничных сетях и онлайн-магазинах уже заблокировали продажу 38,4 млн единиц этой бутилированной воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз всех партий этой армянской минеральной воды.
В апреле следователи возобновили уголовное дело о гибели выпившего данный напиток мужчины.
В прошлом году семья погибшего подала иск к производителю на полтора миллиарда рублей.