Семья погибшего от минералки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей

Вдова и дочери предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минералкой «Джермук», требуют 1,5 млрд рублей

Tекст: Максим Попов

Как пишет «Коммерсант», семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, умершего после отравления уксусной кислотой, подала иск к производителю минеральной воды «Джермук» на сумму 1,5 млрд рублей. Иск адресован армянскому ЗАО «Джермук Групп», его представителям и распространителю в России, и подан в Советский районный суд Владикавказа.

Напомним, в феврале 2024 года Гусев получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», в которой вместо воды оказался уксус. Он умер в больнице через несколько дней. Роспотребнадзор временно приостановил продажи отдельных партий этой марки для проверки на безопасность.

Представители потерпевших считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов. Однако расследование обстоятельств гибели Гусева пока не завершено, сообщило издание.