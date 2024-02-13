Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий воды «Джермук»
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук»
Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки «Джермук» для проверки на безопасность, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей 12 февраля информацией об ожоге пищевода жителем Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки «Джермук» Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий данной воды, передает ТАСС.
Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% минеральной воды.