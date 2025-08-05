Бразильский ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа

Ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа

Tекст: Ирма Каплан

Многие считают, что это изображение было создано, когда Иисуса завернули в плащаницу после смерти на кресте 2000 лет назад. Однако, согласно новому исследованию, Туринская плащаница никогда не была возложена на тело Христа.

Бразильский 3D-дизайнер и исследователь Цицеро Мораес, специалист по реконструкции исторических лиц, утверждает, что плащаница не более чем «шедевр христианского искусства».

Мораес использовал программное обеспечение для цифрового моделирования, чтобы сравнить, как ткань облегает человеческое тело с низкой, плоской скульптурой. Результаты, опубликованные в журнале «Археометрия», показывают, что характерный узор на плащанице мог быть создан только скульптурой.

«Изображение на плащанице больше соответствует художественному барельефу, чем прямому отпечатку реального человеческого тела», – отметил в статье Мораес.

Первое изображение представляло собой все тело человека, а второе – разновидность плоской скульптуры, известной как рельеф. Используя различные инструменты 3D-моделирования, Мораес натянул ткань на эти две скульптуры и измерил места соприкосновения ткани с материалом.

Затем он сравнил изображения, оставленные на виртуальной ткани, с фотографиями Туринской плащаницы, сделанными в 1931 году. Это показало, что ткань, накинутая на рельефную скульптуру, практически идеально соответствовала плащанице.

В то же время изображение, созданное при накидывании ткани на реального человека, выглядело расплывчатым и искаженным.

Мораес утверждает, что это связано с так называемым «эффектом маски Агамемнона», получившим название по необычайно широкой посмертной маске, найденной в гробнице в Микенах в Греции.

При попытке спроецировать трехмерную поверхность, например, человеческое лицо, на плоскую поверхность, например, на кусок ткани, результат получается крайне искаженным.

Поэтому Мораес полагает, что изображения на Туринской плащанице не могли быть получены путем наложения на тело Иисуса, так как изображение на Туринской плащанице больше соответствует низкорельефной матрице.

«Такая матрица могла быть изготовлена из дерева, камня или металла и пигментирована – или даже нагрета – только в местах соприкосновения, что и привело к наблюдаемому узору», – добавил он в беседе с Daily Mail.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая в знак мира.



