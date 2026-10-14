Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

«Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.