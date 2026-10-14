Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах
Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.
С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».
По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.
Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.
«Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.
До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.
Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.