Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин утвердил поручения по поддержке отечественного бизнеса
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений после встречи с деловыми кругами, включающий снижение акцизов и налоговые льготы для производителей, а также ограничения на иностранное программное обеспечение.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, правительству поручено разработать предложения по снижению акциза на жидкую сталь и введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, произведенного в недружественных иностранных государствах.
Также в поручениях содержится задание предоставить пониженные налоговые ставки и тарифы страховых взносов для организаций станкостроения, автоматизации и робототехники. Отдельное внимание уделено дополнительной поддержке производителей материалов и комплектующих для машиностроения, а также внедрению отечественных систем автоматизации и роботизации при строительстве промышленных объектов.
Путин поручил кабмину оказывать поддержку компаниям, производящим медицинскую технику, и организовать признание российских регистрационных удостоверений в странах ЕАЭС для облегчения выхода на их рынки.
Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.