Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Мантуров анонсировал начало поставок самолета Ил-114-300 в декабре
Первый вице-премьер Мантуров: Поставки Ил-114-300 начнутся с декабря 2026 года
Поставки нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300 могут начаться уже в декабре этого года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
«Отмечу готовность к поставкам регионального самолета Ил-114-300. С декабря этого года он уже начнет поступать авиакомпаниям», – сказал Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Первый вице-премьер добавил, что в 2027 году завершатся сертификация и передача заказчикам лайнеров МС-21 и SJ-100. Кроме того, в Казани расширяются мощности для серийного производства Ту-214, активно идет работа над вертолетами «Ансат», Ми-38 и Ми-171А3, отмечает ТАСС.
Как заявлял ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, первый самолет Ил-114-300 будет передан эксплуатанту в этом году, еще два – в январе 2027 года. Лайнер получил сертификат типа в июне, первые три машины отправятся во Второй Архангельский авиаотряд.
Ил-114-300 представляет собой глубоко модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114. Машина, рассчитанная на 66 пассажиров и дальность полета 1450 км, создается предприятиями госкорпорации «Ростех» под эгидой компании «Ил» (входит в ОАК).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о передаче Второму Архангельскому авиаотряду трех новых лайнеров Ил-114-300 до конца января.
Заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков пообещал поставить первый самолет Ил-114-300 эксплуатанту до конца 2026 года.
Также Мантуров сообщил о начале поставок региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 в рамках создания современного флота отечественной гражданской авиации.