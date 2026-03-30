    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    30 марта 2026, 14:19 • Новости дня

    Путин отметил снижение промышленного производства в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским обратил внимание на уменьшение показателей промышленного производства по итогам текущего года.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, на которой затронул тему промышленного производства в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    «Я материалы посмотрел перед нашей встречей. Там все-таки промышленное производство – по бумагам, которые у меня есть, – немножко снизилось», – отметил Путин.

    Губернатор в ответ пояснил, что небольшое снижение связано с высокой базой прошлого года.

    По словам Александра Цыбульского, в прошлом году в регионе зафиксировали рекордный рост промышленного производства почти на 8% выше среднероссийского уровня. На этом фоне текущий год показывает рост всего на 1% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется эффектом высокой базы. Он подчеркнул, что такой результат обусловлен исключительно статистическим фактором, а не ухудшением экономической ситуации в области.

    Ранее Путин во время встречи с Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    29 марта 2026, 16:47 • Новости дня
    Михалков сообщил о сомнениях Путина по возвращению Ефремова на сцену

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения актера Михаила Ефремова на сцену, рассказал режиссер Никита Михалков.

    «Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность? » … И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», – заявил Михалков, передает РИА «Новости».

    Постановка, в которой дебютировал Ефремов после перерыва, создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией работали Никита Михалков и Александр Адабашьян, а художником-постановщиком стал Юрий Купер. Партнершей Ефремова на сцене выступила Анна Михалкова.

    Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои – бывшие супруги, которые после долгой разлуки за один вечер обсуждают старые обиды, признания и воспоминания. В постановке используются современные технические возможности театра – например, видео, которые записывает герой, транслируются на большие экраны в зале.

    В сентябре Михалков представил Ефремова актером театра «Мастерская 12».

    Ранее режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил, что проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущая Екатерина Стриженова показала Михаила Ефремова без грима после премьеры спектакля «Без свидетелей».

    27 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отверг связь событий на Украине с ухудшением отношений России и Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ссылки на украинские события в контексте ухудшения отношений России с Западом не являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве.

    29 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: Россия была бы в надежных руках при победе Говорухина на выборах
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин высоко оценил режиссера Станислава Говорухина, заявив, что Россия была бы в надежных руках, если бы тот победил на выборах 2000 года.

    Путин на праздновании 80-летия Говорухина напомнил: «В 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Ну результат известен». Кадры с мероприятия были впервые опубликованы журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что если бы граждане тогда выбрали Говорухина, страна оказалась бы в надежных руках. Путин отметил, что несмотря на отсутствие административного опыта, у режиссера были «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

    Станиславу Говорухину в этом году могло бы исполниться 90 лет. Он снял множество художественных фильмов и в трудные времена для страны занимался документальным кино. В 2011 году Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, когда тот баллотировался в президенты.

    Ранее Путин сообщил, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Напомним, Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

    27 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, посвященном отношениям между Россией и Европой, заявил, что именно западные страны поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

    По словам Путина, это стало отправной точкой для трагических событий, которые продолжаются на Украине до настоящего времени, передает РИА «Новости».

    «Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят», – подчеркнул президент России.

    Ранее Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине. Он отмечал, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.

    28 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    Путин рассказал о значении поддержки со стороны Говорухина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин признал, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о значении поддержки режиссера Станислава Говорухина, передает . Фрагмент с откровениями главы государства был показан в фильме «Народный избранник. Говорухину 90 лет» в эфире канала «Россия-24». Путин рассказал, что для него было большой честью знакомство с Говорухиным и тот факт, что режиссер возглавил его избирательный штаб в 2011 и 2012 годах, стал неожиданностью.

    «Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – сказал президент.

    Путин отметил, что при личном знакомстве узнал о Говорухине много нового, поскольку до этого не был с ним близко знаком. Российский лидер подчеркнул, что Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом, человеком бескорыстным и преданным России.

    «Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», – добавил Путин.

    Станислав Говорухин был известным режиссером, сценаристом и политическим деятелем. Среди его работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к лентам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и занимал пост председателя комитета по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

    Ранее Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.


    27 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о значимости открытия Азербайджанского театра в Дербенте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет заметным событием для всей страны.

    Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет значимым событием для культурной жизни России, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи на церемонии. Президент отметил, что это событие важно для Дагестана, России в целом и соседних государств Кавказа, сообщается на сайте Кремля.

    «Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, я уверен, станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, для страны в целом, для наших соседей – государств Кавказа», – сказал Путин

    Путин пожелал коллективу театра успехов и поздравил как артистов, так и зрителей с этим событием. Он особо отметил, что театр открывается после масштабной реконструкции. Президент также поздравил всех участников торжества с Международным днем театра, который отмечается 27 марта.

    «Я искренне желаю всей вашей труппе, вам, всему творческому коллективу успехов. И еще раз хочу поздравить всех сегодняшних и будущих зрителей, сегодняшних и будущих артистов», – сказал Путин

    В ходе выступления глава государства выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и властям республики за поддержку Русского драматического театра в Баку.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте после завершения его реконструкции в конце 2025 года. На открытии президент России заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин провел заседание Совбеза по вопросам дипломатии на европейском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России провел заседание Совбеза, где МИД представил доклад о действиях российской дипломатии в Европе.

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основной темой стала деятельность российской дипломатии в Европе. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

    Открывая заседание, глава государства отметил: «Мы с вами на регулярной основе рассматриваем политику России на различных направлениях, оцениваем ситуацию как в отдельных регионах мира, так и отношения России со странами этих регионов. Сегодня предлагаю заслушать министра иностранных дел о нашей работе на европейском треке».

    Ранее в марте президент проводил совещание с Совбезом по вопросам, связанным с МВД. До этого Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.


    28 марта 2026, 03:42 • Новости дня
    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

    Tекст: Антон Антонов

    Во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте девочка из Дагестана Сура Шахмарданова выступила перед президентом России Владимиром Путиным со стихотворением о единстве народов страны.

    «Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

    Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.

    27 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте подчеркнул, что уникальность России формируется благодаря самобытности и единству народов страны.

    На церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте президент Владимир Путин заявил, что уникальность России определяется сочетанием самобытности и единства народов страны, передает РИА «Новости».

    «Подчеркну. Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга», – сказал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что обновленный театр сможет продолжить эту линию и станет площадкой для более глубокого знакомства граждан с азербайджанской культурой и ее традициями.

    Ранее Владимир Путин открыл по видеосвязи Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.

    Президент Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» заявил о наличии у народов страны общих базовых ценностей.

    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    27 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на актуальные угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном Дню войск национальной гвардии России, заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на многочисленные угрозы.

    Президент отметил, что под защитой Росгвардии находятся стратегические объекты, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах и инфраструктура, значимая для государственного управления, экономики и стабильного энергоснабжения по всей стране, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что сегодня здесь нужны дополнительные усилия. Совместно с вооруженными силами, коллегами из других профильных ведомств, региональными и местными органами власти нужно без промедления реагировать на актуальные угрозы. Их много. И вы об этом знаете», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову.

    Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    Россия заявила Британии решительный протест
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Иран нанес удар по НПЗ в Хайфе
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Небо над Австралией стало кроваво-красным
    Тизер сериала о Гарри Поттере побил рекорд просмотров

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

