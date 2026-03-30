Путин потребовал «вытащить людей из бараков» в Архангельской области
Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским вопросы расселения аварийного жилья, сообщается на сайте Кремля.
«Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья – конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», – заявил Путин.
Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов по расселению аварийных домов.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Цыбульского состоялась в конце июля 2025 года, тогда они затрагивали темы поддержки участников спецоперации, экономического развития региона и строительства жилья.
На предыдущей встрече Путин отметил в Архангельской области высокую долю аварийного жилья по сравнению со средним уровнем по стране.
Кроме того, президент поручил правительству и Госдуме усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.