Путин потребовал «вытащить людей из бараков» в Архангельской области

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским вопросы расселения аварийного жилья, сообщается на сайте Кремля.

«Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья – конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», – заявил Путин.

Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов по расселению аварийных домов.

Предыдущая рабочая встреча Путина и Цыбульского состоялась в конце июля 2025 года, тогда они затрагивали темы поддержки участников спецоперации, экономического развития региона и строительства жилья.

На предыдущей встрече Путин отметил в Архангельской области высокую долю аварийного жилья по сравнению со средним уровнем по стране.

Кроме того, президент поручил правительству и Госдуме усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.