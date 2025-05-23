Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Путин поручил усовершенствовать переселение граждан из аварийного жилья
Путин поручил усовершенствовать законы для расселения аварийного жилья
Президент России Владимир Путин дал правительству и Госдуме задание реформировать систему переселения из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.
Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести изменения в законодательство для усовершенствования переселения граждан из аварийного жилья, передает сайт Кремля. Также органы власти займутся стандартами содержания и текущего ремонта многоквартирных домов, а кроме того – внедрением системы жилищно-накопительных сбережений.
В числе прочих поручений – правовое урегулирование вопросов функционирования малоэтажных жилых комплексов и расширение применения соглашений о защите и поощрении капиталовложений на проекты строительства жилья и сопутствующей инфраструктуры. Путин поручил определить порядок организации улично-дорожной сети и установить дифференцированные требования к автомобильным дорогам, сроки выполнения – до 15 июля.
Президент также поручил правительству и комиссии Госсовета до 15 июня представить предложения по развитию рынка арендного жилья. Кроме того, по итогам заседания президиума Госсовета Путин дал задание кабмину утвердить комплекс мер поддержки индивидуального жилищного строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».