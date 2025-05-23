Путин поручил усовершенствовать переселение граждан из аварийного жилья

Путин поручил усовершенствовать законы для расселения аварийного жилья

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести изменения в законодательство для усовершенствования переселения граждан из аварийного жилья, передает сайт Кремля. Также органы власти займутся стандартами содержания и текущего ремонта многоквартирных домов, а кроме того – внедрением системы жилищно-накопительных сбережений.

В числе прочих поручений – правовое урегулирование вопросов функционирования малоэтажных жилых комплексов и расширение применения соглашений о защите и поощрении капиталовложений на проекты строительства жилья и сопутствующей инфраструктуры. Путин поручил определить порядок организации улично-дорожной сети и установить дифференцированные требования к автомобильным дорогам, сроки выполнения – до 15 июля.

Президент также поручил правительству и комиссии Госсовета до 15 июня представить предложения по развитию рынка арендного жилья. Кроме того, по итогам заседания президиума Госсовета Путин дал задание кабмину утвердить комплекс мер поддержки индивидуального жилищного строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».