И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Путин назначил Клещева заместителем руководителя Россотрудничества
Президент Владимир Путин утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества, указом определив вступление документа в силу со дня подписания.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем говорится: «Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», передает РИА «Новости».
Согласно тексту, указ вступает в силу со дня подписания.
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