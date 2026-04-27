Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.
Примаков объявил о планах вернуться в журналистику
Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после ухода с поста намерен вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.
«Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», – написал он в своем канале в Max.
Он также отметил, что его уход с госслужбы происходит «по любви» и на основе взаимного уважения. Примаков подчеркнул, что остается патриотом России и считает себя частью команды Верховного главнокомандующего, отметив, что теперь продолжит свой путь «на гражданке».
Напомним, Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.