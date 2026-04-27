    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 18:10 • Новости дня

    Песков: Возвращение к боевым действиям на Ближнем Востоке не в интересах стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва выступает за продолжение переговоров между США и Ираном и не считает возвращение к боевым действиям на Ближнем Востоке целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что подобный сценарий «не в интересах нашего партнера, Ирана, не в интересах стран Ормузского пролива и не в интересах мировой экономики», передает ТАСС.

    «Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям – это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран [Ормузского] пролива, это не в интересах мировой экономики», – уточнил он.

    Ранее Песков сообщил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    CTK: Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

    27 апреля 2026, 03:54 • Новости дня
    Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

    Tекст: Денис Тельманов

    В России появилась схема, при которой на карту поступают деньги от незнакомца с последующей просьбой вернуть перевод, что несет риск блокировки счетов.

    Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

    Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

    Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

    По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

    Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

    В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

    Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

    Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

