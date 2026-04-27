  • Новость часаПесков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 18:25 • Новости дня

    Песков выразил надежду на рост дипломатической активности по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выражает надежду на увеличение дипломатической активности по украинскому вопросу в будущем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что США в настоящее время в большей степени сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего на направлении урегулирования на Украине возникла пауза, передают «Известия».

    «Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся повысится», – подчеркнул Песков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к новым трехсторонним переговорам с Россией на территории Азербайджана.

    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    ФСБ предотвратила украинскую диверсию на НПЗ в Коми
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Коми двое граждан по заданию спецслужб Украины планировали атаковать промышленный объект с помощью оснащенных взрывчаткой беспилотников, их план сорвали сотрудники ФСБ, сообщили в спецслужбе.

    Злоумышленники собирались устроить теракт в Ухте по заданию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемые общались с украинскими кураторами через иностранные мессенджеры. Они передавали противнику данные о региональных нефтеперерабатывающих заводах, а также информацию о российских военнослужащих и силовиках, участвующих в специальной военной операции.

    По инструкции украинской разведки фигуранты забрали из тайника дроны с самодельными взрывными устройствами. Следственное отделение УФСБ по Коми возбудило уголовное дело о приготовлении к диверсии. В ведомстве предупредили, что все пособники Киева понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку взрыва возле объектов Министерства обороны. В Тюменской области силовики ликвидировали организатора теракта на нефтепроводе компании «Транснефть».

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube
    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    27 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава отдела ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от службы из-за снятого скрытой камерой видео с его рассказом о масштабном хищении американских средств на Украине, сообщает телеканал Newsmax.

    Пентагон отправил в административный отпуск высокопоставленного военного чиновника после публикации компрометирующей записи, передают «Вести» со ссылкой на телеканал Newsmax.

    Эндрю Хагг, отвечавший за химическую и ядерную безопасность, стал фигурантом расследования, которое может завершиться уголовным преследованием.

    Поводом для разбирательства послужило видео, опубликованное организацией Citizen Journalism Foundation. На кадрах, снятых скрытой камерой, Хагг откровенно беседует с журналисткой под прикрытием. Он раскрыл детали масштабных коррупционных схем, связанных с выделением американских средств Украине.

    «Они крали наши деньги… Покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов… Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай – это для них лучше. Да, им наплевать на людей… Когда я был там, они украли миллион долларов за один день. Это было первое, что я увидел – украли миллион баксов», – признался Хагг в ходе разговора.

    Помимо ситуации на Украине, чиновник разгласил секретные сведения о других чувствительных вопросах. В их числе: управление ядерными силами США, ответственность Вашингтона за удар по школе в иранском Минабе и наличие у Америки запрещенных боевых отравляющих веществ. Представители военного ведомства подтвердили факт временного отстранения ученого до завершения дополнительного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские аудиторы выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о масштабном воровстве западных средств на Украине.

    Инвестор Дэвид Сакс обвинил американские неправительственные организации в хищениях под прикрытием украинского конфликта.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 08:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли крупные силы под Воздвижевкой у Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Как сообщили в российских силовых структурах, речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

    Украинские войска понесли значительные потери в районе Воздвижевки у Гуляйполя, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, особенно пострадали бойцы 210-го отдельного штурмового полка и подразделения полка «Шквал».

    «В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полк. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», – заявили представители силовых структур.

    По данным источника агентства, удары по украинским позициям наносят корректируемыми авиационными бомбами ФАБ и беспилотниками-камикадзе «Герань». Ранее сообщалось, что из-за больших потерь украинское командование было вынуждено отвести часть личного состава полка «Шквал» на вторую линию обороны в районе Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали командный пункт 210-го полка ВСУ в Запорожской области. Ранее данное подразделение потеряло боеспособность из-за массированных ударов авиабомбами. Пророссийское подполье сообщило о гибели множества бойцов украинского батальона «Шквал» под Гуляйполем.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году, неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку запрещенному в России «Азову». А подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Коул Аллен лишь поддерживал сборы для ВСУ. Впрочем, нежелание Белого дома помогать Украине было не ключевым мотивом преступления. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков.

    «Устроивший стрельбу в Вашингтоне Коул Томас Аллен – типичный леволиберальный активист. Он поддерживал, среди прочего, Украину, а в своем манифесте называл президента США предателем из-за отказа оказывать финансовую помощь Киеву», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его мнению, проводить аналогии между Алленом и Райаном Раутом, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году, не стоит. «Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку украинскому нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же донатил ВСУ, но не имел серьезных связей с Украиной», – рассуждает политолог.

    Как считает собеседник, в американском обществе этот факт обсуждает «постольку-поскольку». «Американцы вспоминают про Украину все меньше и меньше. Отношение к этой стране в целом довольно негативное», – напомнил Дудаков.

    По его оценкам, Алленом двигали другие мотивы. «Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», – предположил эксперт, сославшись на манифест устроившего стрельбу, в котором тот писал в том числе про погибших в результате удара США детей в начальной школе в Минабе.

    Американист указал, что Трамп сейчас пытается переключить внимание общественности с провальной кампании против Исламской республики на неудавшееся покушение на него и членов администрации. «Но я сомневаюсь, что произошедшее поможет главе Белого дома поднять свои рейтинги», – сказал политолог.

    Он напомнил, что американцы каждый день сталкиваются с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, в виде выросших цен на топливо. «О стрельбе же в вашингтонском отеле они забудут через несколько дней», – добавил спикер.

    Вместе с тем, оговорился Дудаков, волна политического насилия продолжает шириться в американском обществе. «Я бы не стал исключать роста преступлений против политиков. Тем более что впереди – очень бурный электоральный цикл с выборами в Конгресс», – заключил собеседник.

    Ранее выяснилось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Post, изучившая соцсети мужчины.

    В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма». Поводом для оскорбления стало заявление политика о том, что прекращение прямых поставок оружия Киеву стало одним из ключевых достижений нынешней администрации.

    Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи, говорится в материале. Отметим, это не первый случай, когда на жизнь Трампа покушается сторонник Украины. Так, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в гольф-клубе Trump International агенты Секретной службы США обнаружили человека, прятавшегося с автоматом в кустарнике за ограждением гольф-клуба, и открыли по нему огонь.

    Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, родившийся и проживавший на Гавайях. В своих соцсетях он заявлял, что «готов умереть в борьбе» за Украину. После 2022 года подозреваемый посещал республику и даже пытался сам записаться добровольцем на фронт, но не подошел из-за возраста и состояния здоровья. Суд в США приговорил Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Трампа, к пожизненному заключению.

    Напомним, вечером 25 апреля произошла стрельба в отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

    За несколько минут до атаки Аллен отправил сообщение родственникам с извинениями за свой поступок. «Я не жду прощения, но, если бы я видел другой способ подобраться так близко, я бы им воспользовался», – написал злоумышленник. В своем послании он назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и подверг резкой критике политику администрации США.

    Трамп заявил Fox News: «Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это уж точно». Президент США назвал подозреваемого «больным». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты допустили, что неудавшееся убийство придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома.

    27 апреля 2026, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Таратутино в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север»  нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады рядом с Польной, Землянкой, Украинским, Красным Яром и Варваровкой.

    Противник при этом потерял более 165 военнослужащих, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, включая две американские HMMWV, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Артема, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Новоселовки, Любицкого, Воздвижевки, Омельника и Лесного в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 270 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    27 апреля 2026, 03:54 • Новости дня
    Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

    Tекст: Денис Тельманов

    В России появилась схема, при которой на карту поступают деньги от незнакомца с последующей просьбой вернуть перевод, что несет риск блокировки счетов.

    Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

    Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

    Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

    По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

    Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

    В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

    Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

    Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.

    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

