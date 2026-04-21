Умер актер Игорь Алексеев из «Улиц разбитых фонарей»
Актер Игорь Алексеев, запомнившийся ролями в известных российских сериалах, скончался на 60-м году жизни, о чем стало известно 21 июня.
О смерти Игоря Алексеева сообщил сайт kino-teatr.ru. Актер был известен по главным и второстепенным ролям в популярных телесериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».
Алексеев родился 1 июля 1964 года в Мурманске. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал свою актерскую карьеру. С 2006 года он работал на телеканале «100 ТВ».
За годы работы в кино и на телевидении Алексеев снялся в 38 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Везучий человек», «Бакенбарды», «Команда», «Невский. Проверка на прочность», «Первый отдел», «Великолепная пятерка» и «Леший».
