Умер актер Игорь Алексеев из «Улиц разбитых фонарей»

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Игоря Алексеева сообщил сайт kino-teatr.ru. Актер был известен по главным и второстепенным ролям в популярных телесериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».

Алексеев родился 1 июля 1964 года в Мурманске. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего начал свою актерскую карьеру. С 2006 года он работал на телеканале «100 ТВ».

За годы работы в кино и на телевидении Алексеев снялся в 38 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Везучий человек», «Бакенбарды», «Команда», «Невский. Проверка на прочность», «Первый отдел», «Великолепная пятерка» и «Леший».

