Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Алексея Золотницкого
Актер дубляжа Алексей Золотницкий скончался после продолжительной болезни
Заслуженный артист России и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий ушел из жизни после длительной болезни, сообщили в семье актера.
Указывается, что Золотницкий «болел последние десять лет». У него «был инсульт, все ухудшалось». «Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Он был широко известен благодаря озвучиванию иностранных актеров, среди которых Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. Особенную популярность он получил после исполнения роли дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят».