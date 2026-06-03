ЕС начал поиски спецпредставителя для диалога с Россией

Monde: Евросоюз начал поиски спецпредставителя для диалога с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

В европейских структурах активно ищут подходящего кандидата на роль главного дипломата на российском направлении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. «Идея назначения высокого представителя обсуждается в канцеляриях ЕС уже несколько недель», – отмечается в публикации.

При этом представители некоторых стран, включая Францию, уверены в провале данного проекта. По их мнению, российская сторона откажется выстраивать конструктивный диалог с очередным европейским чиновником.

В списках возможных переговорщиков значились бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре посланника.

Между тем, ранее представители Драги опровергли слухи о предложении стать посредником. До этого президент России Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В то же время, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности лично вести диалог с Москвой, однако ее имени нет в списках западных СМИ.