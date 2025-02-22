Tекст: Валерия Городецкая

Издание Spiegel сообщает, что НАТО планирует продлить два военных трубопровода, существующих в Германии еще со времен холодной войны, в Польшу и Чехию, передает РИА «Новости». Это позволит снабжать войска керосином и дизелем в случае вооруженного конфликта с Россией.

По информации издания, в Чехии и Польше также будет построена новая трубопроводная инфраструктура. Это позволит, например, снабжать топливом бундесвер, который планируется разместить в Литве. Предполагается также, что новые трубопроводы будут соединены с существующей инфраструктурой в Северной и Центральной Европе NEPS и CEPS.

Стоимость прокладки трубопроводов в Германии составит около 1,7 млрд евро, в то время как общая стоимость всего проекта, который планируется завершить в течение 20-25 лет, составит 21 млрд евро, пишет издание. Из них 3,5 млрд евро готова выделить Германия. Однако в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, финансирование проекта может оказаться под угрозой.

Строительство также может столкнуться с трудностями из-за планируемого прохождения трубопроводов через частные владения и национальные парки. Министерство обороны Германии надеется урегулировать эти вопросы мирным путем или посредством лишения владельцев имущества прав на недвижимость, говорится в материале.

Ранее начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет.

Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщал, что Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.