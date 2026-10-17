Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры
Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры
Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.
Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
«Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.
Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.