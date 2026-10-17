В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

Tекст: Вера Басилая

Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

«Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.