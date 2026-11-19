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Европейские компании приступили к разработке систем ударов из космоса
The War Zone: Компании из Европы начали разработку систем орбитальных ударов
Германское подразделение оборонной компании MBDA и компания ATMOS Space Cargo подписали соглашение о разработке системы доставки военных грузов с орбиты Precision Orbital Deep Strike (PODS), сообщает The War Zone.
Компании займутся проектированием, разработкой и демонстрацией возможностей новой системы. Планируется, что полезная нагрузка будет выводиться в космос, а затем по команде возвращаться через атмосферу, передает The War Zone.
В публикации отмечается, что система предполагает использование десятков капсул на низкой околоземной орбите. В ATMOS заявили, что такие аппараты смогут поражать цели в любой точке планеты менее чем за час.
При этом издание указывает на техническую сложность проекта. Спускаемым аппаратам придется справляться с экстремальным нагревом, аэродинамическими нагрузками и обеспечивать точность поражения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду технологическая компания Atmos Space Cargo и европейский оборонный концерн MBDA подписали соглашение о совместном создании системы высокоточного поражения целей с околоземной орбиты. В начале месяца Atmos Space Cargo начала секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия. В январе немецкий концерн Rheinmetall совместно с аэрокосмической компанией OHB приступил к рассмотрению запуска спутниковой группировки на низкой околоземной орбите для нужд армии Германии.