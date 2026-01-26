Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Rheinmetall и OHB начали переговоры по проекту-альтернативе Starlink
The Financial Times: Германия рассматривает создание аналога Starlink для армии
Немецкий концерн Rheinmetall совместно с аэрокосмической компанией OHB рассматривает запуск спутниковой группировки на низкой околоземной орбите для нужд армии Германии, ориентируясь на восточный фланг НАТО, пишет The Financial Times
Концерн Rheinmetall и компания OHB обсуждают возможность запуска совместного проекта по созданию немецкой спутниковой группировки, которая стала бы альтернативой системе Starlink, сообщает The Financial Times, на которую ссылается ТАСС.
Речь идет о размещении на низкой околоземной орбите коммуникационных спутников для нужд Вооруженных сил Германии. Источники газеты отмечают, что переговоры находятся на самой ранней стадии.
В рамках будущего проекта Rheinmetall и OHB планируют создать совместное предприятие и рассчитывают получить государственный грант на развитие спутниковой группировки. Предполагается, что приоритет будет отдан обеспечению связи на восточном фланге НАТО.
Компании надеются воспользоваться госфинансированием из программы поддержки космических технологий, общий объем которой составляет 35 млрд евро. Благодаря этой инициативе Германия занимает третье место в мире по тратам на космические проекты, уступая только США и Китаю.
Если переговоры завершатся успешно, это будет уже второй крупный космический контракт Rheinmetall. В декабре 2025 года компания вместе с финской Iceye выиграла тендер почти на 2 млрд евро на создание спутниковой разведывательной группировки для ВС Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники и компании выразили обеспокоенность возможным контролем Starlink над спутниковыми частотами в диапазоне два гигагерца
Европейское космическое агентство (ЕКА) ранее решило выбрать подрядчиков для создания многоразовой ракеты-носителя с целью сократить технологическое отставание от SpaceX.