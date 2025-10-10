Глава ЕКА призвал ускорить разработку европейской многоразовой ракеты-носителя

Глава ЕКА Ашбахер: Европе срочно нужна многоразовая ракета, чтобы догнать SpaceX

Tекст: Мария Иванова

Европа должна срочно разработать собственную многоразовую ракету-носитель, чтобы не отставать от американской компании SpaceX, заявил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в интервью агентству AFP, передает ТАСС.

По его словам, Европе важно как можно быстрее вывести на рынок многоразовую ракету, чтобы догнать конкурентов: «Нам срочно нужно догнать [SpaceX] и удостовериться, что мы представим многоразовую ракету-носитель на рынке относительно быстро. <…> Мы на верном пути», – отметил Ашбахер.

Глава ЕКА добавил, что Евросоюз планирует к 2030 году запустить собственную сеть спутников для обеспечения доступа в интернет по аналогии с проектом Starlink от SpaceX. Для этого Европе нужны собственные ракеты-носители. Уже в ноябре агентство выберет одного или двух подрядчиков для создания такой ракеты.

По оценкам AFP, Европа лишилась возможности самостоятельно запускать аппараты в космос, в том числе из-за потери доступа к российским ракетам. В прошлом году европейцы провели первый тестовый запуск ракеты Ariane 6, однако она подверглась критике за отсутствие многоразовости.

Управляющий партнер венчурного фонда Balderton Capital Бернар Лиото ранее сообщил Financial Times, что Евросоюз достиг критического уровня зависимости от США в сфере спутниковых и космических технологий. По его мнению, SpaceX заняла доминирующее положение на рынках космических пусков и спутниковой связи. Он считает, что Евросоюзу нужно ускорить развитие собственных программ для повышения геополитической самостоятельности и конкурентоспособности.

Напомним, в сентябре ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде к МКС с новым грузовым кораблем Cygnus XL корпорации Northrop Grumman.

Ранее десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане.

В авшусте грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станцией.