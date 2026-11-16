TWZ: Сенат США выделил средства на новую противобункерную ядерную бомбу B94

Tекст: Дарья Григоренко

Сумма в размере 77,1 млн долларов на бомбу B94 заложена в проекте бюджета Министерства энергетики США на 2027 финансовый год, пишет The War Zone (TWZ).

По данным издания, это первое совершенно новое обозначение ядерной бомбы свободного падения со времен холодной войны. Предшественницей B94 была бомба B90, программу по разработке которой свернули в 1991 году на фоне распада Советского Союза.

Официального подтверждения характеристик B94 пока нет, однако эксперты предполагают, что речь идет о противобункерной авиабомбе NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered). Ранее Национальное управление по ядерной безопасности США отмечало, что эта система позволит поражать защищенные и глубоко расположенные объекты противника.

В настоящее время для уничтожения подземных целей американские военные используют бомбы B61-11 и B83-1. Ожидается, что новая разработка придет на смену этим устаревающим системам вооружения в рамках масштабной программы по модернизации американской ядерной триады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93.

Летом Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) отметил наращивание арсеналов ядерными державами до 12 тыс. боеголовок.

Весной Министерство энергетики США запросило 99 млн долларов на создание предназначенного для поражения подземных бункеров ядерного оружия.