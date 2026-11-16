При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Оперштаб: В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

Tекст: Денис Тельманов

В Шебекино беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего женщина получила осколочные ранения, сообщает оперативный штаб Белгородской области в Max. Пострадавшую доставили в местную больницу, позже ее переведут в Белгород.

В поселке Северный Белгородского округа число раненых увеличилось до двух. Мужчина со ссадинами лица получил помощь в областной клинической больнице.

Также сообщается о повреждении автомобилей, трактора, заборов и остекления в нескольких населенных пунктах региона, включая села Большое Городище, Новая Таволжанка, Чайки, Ивановская Лисица и хутор Леоновка. В селе Казачья Лисица взрывом дрона перебита линия электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина получил ранение при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в городе Шебекино.

В прошлом месяце мирный житель получил множественные осколочные ранения и ожоги после удара дрона по автомобилю в Белгородской области.

В сентябре мужчина и женщина пострадали в результате ударов украинских беспилотников по жилым домам в Шебекинском округе.