  • Новость часаКаллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
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    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 20:23 • Новости дня

    При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

    Оперштаб: В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона.

    В Шебекино беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего женщина получила осколочные ранения, сообщает оперативный штаб Белгородской области в Max. Пострадавшую доставили в местную больницу, позже ее переведут в Белгород.

    В поселке Северный Белгородского округа число раненых увеличилось до двух. Мужчина со ссадинами лица получил помощь в областной клинической больнице.

    Также сообщается о повреждении автомобилей, трактора, заборов и остекления в нескольких населенных пунктах региона, включая села Большое Городище, Новая Таволжанка, Чайки, Ивановская Лисица и хутор Леоновка. В селе Казачья Лисица взрывом дрона перебита линия электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина получил ранение при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в городе Шебекино.

    В прошлом месяце мирный житель получил множественные осколочные ранения и ожоги после удара дрона по автомобилю в Белгородской области.

    В сентябре мужчина и женщина пострадали в результате ударов украинских беспилотников по жилым домам в Шебекинском округе.

    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией

    Министр обороны Каунас: Литва оценивает возможность закрыть границу с Россией

    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские власти следят за ситуацией с безопасностью и оценивают возможность закрытия границы с Россией, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    «Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры», – приводит слова Каунаса РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Министр отметил, что считает реакцию Эстонии «хорошей и правильной». По его словам, Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в государстве, естественно, Вильнюс также примет дополнительные меры.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро

    Politico: ЕС решил выделить Украине 45 млрд евро из своего бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Европейская комиссия представит план предоставления Украине кредита в размере 45 млрд евро, обеспеченного резервами долгосрочного бюджета объединения, сообщает газета Politico.

    Инициатива направлена на поддержание финансовой стабильности Украины в следующем году на фоне ударов по украинской инфраструктуре, пишет Politico. Еврокомиссия намерена предложить лидерам стран Евросоюза обеспечить заем за счет остатков средств в текущем многолетнем финансовом плане. Аналогичным образом ранее был профинансирован предыдущий кредит на 90 млрд евро.

    Обсуждение плана состоится на встрече лидеров Евросоюза 26–27 ноября, для его утверждения потребуется единогласное решение. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже заявили об отказе участвовать в новых кредитах для Киева, однако ранее эти государства не блокировали использование средств многолетнего бюджета для финансовой поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сообщил о планах Европейской комиссии предложить государствам Евросоюза взять дополнительный заем на 45 млрд евро.

    Евросоюзу предрекли привлечение более 40 млрд евро новых кредитов для помощи Киеву.

    В марте СМИ сообщили о намерении Брюсселя предоставить Украине финансовые средства вопреки вето со стороны Венгрии.

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    16 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство просвещения решило включить стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые государственные учебники по литературе для пятых классов без сокращений.

    Ведомство поддержало инициативу о включении стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые учебники для пятых классов в полном объеме, сообщает Минпросвещения в Max.

    В министерстве подчеркнули недопустимость произвольного сокращения текстов и заявили о необходимости изучения школьниками произведений великих русских классиков в неизменном виде. Такую же позицию ранее выразила советник президента России Елена Ямпольская.

    Переход на единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 5–6-х и 10–11-х классов стартует в российских школах 1 сентября 2027 года. Полностью этот процесс, включая обновление материалов для начальных классов, завершится в плановом порядке с 2028 года.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт Минпросвещения Марина Бабурина сообщила о включении заданий на написание эссе в единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало апробации государственных учебников по русскому языку и литературе с 1 января 2027 года.

    В начале месяца Министерство просвещения подошло к финальной стадии создания государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников.

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    16 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию постоянно находится на повестке дня.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подтвердил актуальность планов по организации приезда северокорейского лидера, передает РИА «Новости».

    «Он постоянно стоит на повестке», – заявил Руденко журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву.

    В прошлом месяце Руденко заявил о сохранении в силе приглашения Ким Чен Ыну посетить Россию.

    В прошлом году в российской столице начали активную подготовку к визиту председателя КНДР.

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    16 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках спецоперации ради обоснования визовых санкций.

    Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

    «Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

    Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

    В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

    Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк поинтересовался долей этнических евреев среди жителей региона.

    Лукашенко во время встречи с Костюк поднял вопрос о национальном составе населения ЕАО, передают «Вести». «Так, а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» – обратился белорусский лидер к главе региона.

    В ответ один из представителей делегации пояснил, что численность этнических евреев в Еврейской автономной области составляет менее 1% от общего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области.

    В прошлом году Костюк выиграла выборы главы ЕАО с результатом 83,02% голосов.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    В ВСУ назвали перехватчики баллистических ракет непозволительной роскошью

    NYT: Воздушные силы ВСУ стали экономить перехватчики баллистических ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия из соображений экономии прекратила расходовать по два перехватчика на каждую баллистическую ракету.

    Украинские расчеты противовоздушной обороны вынуждены отказаться от стандартной военной доктрины из-за нехватки зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    Прежние правила применения зенитных ракетных комплексов требовали запускать по меньшей мере два перехватчика для поражения одной баллистической цели.

    «Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы вынуждены использовать одну ракету против одной цели», – подчеркнул Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник госкорпорация «Ростех» назвала барражирующий боеприпас «Куб-2» инструментом финансового истощения противовоздушной обороны Украины.

    В прошлом месяце в США отметили нежелание Вашингтона жертвовать ограниченным запасом ракет-перехватчиков ради помощи Киеву.

    Летом начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о серьезном дефиците ракетного вооружения для боевой авиации и систем ПВО.

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    16 ноября 2026, 15:37 • Новости дня
    В бундесвере выявили резкий рост числа случаев ПТСР

    RND: Число случаев ПТСР в бундесвере выросло на 50% из-за кадров с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный Минобороны ФРГ по вопросам психологических травм Петер Циммерманн заявил об увеличении числа немецких военных с проблемами психики на 50% на фоне трансляции кадров боевых действий на Украине и в Иране, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

    Число солдат бундесвера с выявленными психиатрическими проблемами увеличилось с 298 человек в 2024 году до 438 в 2025 году. При этом количество диагностированных случаев посттравматического стрессового расстройства выросло на 50%, а других заболеваний – на 40%, пишет RND.

    «Существеннее мне кажется то, что у нас сейчас есть триггеры – то есть кадры из Ирана или с Украины, которые приводят к усилению симптомов у затронутых солдат бундесвера, и они обращаются за лечением», – заявил Циммерманн.

    По его словам, изображения конфликтов пробуждают тяжелые воспоминания у ветеранов зарубежных миссий в Афганистане, Косове или Мали. Уполномоченный отметил проблему позднего обращения военных за помощью из-за страха стигматизации: солдаты опасаются насмешек со стороны сослуживцев и разрушения карьеры.

    В связи с этим Минобороны Германии усиливает просветительскую работу среди военнослужащих и выступает за привлечение гражданских психотерапевтов к лечению солдат на случай масштабного конфликта в Центральной Европе. Кроме того, в армии стали чаще выявлять феномен «моральных травм», которые сопровождаются чувством вины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 60% опрошенных немецких женщин-военнослужащих пожаловались на домогательства во время службы.

    В прошлом месяце число поданных в Германии ходатайств об отказе от несения службы превысило показатели прошлого года в четыре раза.

    Летом в ФРГ отметили значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.

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    16 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Мишустин назвал долю несырьевого неэнергетического экспорта России

    Мишустин: Несырьевой неэнергетический экспорт достиг 35% от экспорта России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля несырьевого неэнергетического экспорта в России составляет уже порядка 35%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Несмотря на внешнее давление, российская экономика продолжает двигаться вперед. Растет экспорт. За восемь месяцев текущего года он увеличился более чем на 14% и превысил 23 трлн рублей. Уже порядка 35% в нем занимает несырьевой неэнергетический экспорт», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

    В прошлом году этот показатель вырос на 11%, а в январе-августе 2026 года – еще на 7%, отметил премьер.

    Этот рост обеспечивается за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как продукция машиностроения, металлоизделия и продукты питания, пояснил Мишустин. Он подчеркнул, что российские аграрии наращивают поставки опережающими темпами, также наблюдается рост в экспорте минеральных удобрений и фармацевтической продукции, причем вторым по значимости рынком для последней стала Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о высоком интересе на мировом рынке к возможностям российских производителей.

    Премьер-министр заявил о планах Москвы нарастить экспорт лекарств, вакцин и медицинских лабораторий в государства Африканского континента.

    По его словам, Россия делает ставку на комплексные экспортные предложения и совместные производства в других странах.

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    16 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Чачава покинул совет директоров Яндекса

    Чачава вышел из совета директоров Яндекса из-за санкций ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Чачава покинул совет директоров МКПАО «Яндекс» после введения в отношении него персональных санкций Европейского союза.

    Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО «Яндекс», сообщает Яндекс. Изменение состава совета директоров не повлияет на операционную деятельность и стратегию компании, отмечается в релизе.

    Яндекс продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров, добавили в компании.

    Указано, что персональные санкции Европейского союза в отношении Александра Чачавы не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и дочерние предприятия группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении 49 российских кредитных организаций и оператора электронных платежей «ЮMoney».

    Европейские власти приняли постановление о введении санкций против 12 управляющих нефтеперерабатывающими заводами компаний.

    Евросоюз включил в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева.

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    16 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Мантуров призвал обеспечить российскими самолетами внутренний рынок

    Мантуров: Россия сначала насытит самолетами внутренний рынок

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским производителям необходимо в первую очередь обеспечить самолетами внутренний рынок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    «Мы пока сегодня не рвемся на внешний рынок. Возвращаясь к тому, что я уже сегодня сказал, мы должны сначала насытить собственный рынок, прийти к заданной себестоимости, к цене самолета», – заявил Мантуров в рамках международного экспортного форума «Сделано в России». Его цитирует РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, это позволит в дальнейшем перейти к экспорту продукции с помощью современных инструментов поддержки со стороны государства. Он подчеркнул, что любой товар должен сначала зарекомендовать себя на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мантуров анонсировал начало поставок нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300 в декабре этого года.

    В сентябре глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах начать экспортные поставки отечественных пассажирских самолетов в 2030–2031 годах.

    В августе Мантуров заявил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    16 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Орешкин назвал признанием успеха санкции ЕС против Татьяны Ким

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что санкции Евросоюза в отношении основательницы Wildberries Татьяны Ким являются признанием ее профессионального успеха.

    Как подчеркнул Орешкин на пленарной сессии форума «Сделано в России», российские цифровые платформы стали уверенными участниками глобального рынка, передает РИА «Новости».

    «Тот же Wildberries – это уже не только рынок России, не только рынок ЕАЭС, это уже несколько сотен миллионов, где-то к порядка полумиллиарда потребителей потенциальное покрытие по странам присутствия подбирается. И действительно наши конкуренты это замечают. И недавняя новость, что у нас Татьяну (Ким) хотят под санкции Франции отправить – это как раз признание успеха», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции в отношении основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким.

    В прошлом месяце предпринимательница попросила президента России Владимира Путина поручить адаптировать требования регуляторов для экспорта отдельных категорий товаров через цифровые платформы.

    В прошлом году Татьяна Ким в пятый раз стала самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в 4,6 млрд долларов.

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    Как Россия преодолеет урановый дефицит

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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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