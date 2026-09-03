Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Британская армия остановила крупные учения из-за нехватки денег
The Times: Британская армия остановила крупные учения из-за нехватки денег
Минобороны Британии остановило все крупные военные учения с участием более 90 тыс. солдат ради экономии 40 млн долларов, пишет газета The Times.
Министерство обороны Британии распорядилось о приостановке всех крупных военных учений для экономии средств, передает РИА «Новости». «Армия получила приказ прекратить учения ради экономии средств… Крупные военные учения с участием 90 тыс. и более солдат были приостановлены в рамках плана по экономии 30 млн фунтов стерлингов (40 млн долларов)», – говорится в материале The Times.
Военным поступил приказ о незамедлительном прекращении маневров, за исключением случаев, когда подразделения уже подготовились к развертыванию. В частности, остановлены тренировки с участием танков Challenger 2 и вертолетов Apache. Королевский танковый полк получил уведомление за несколько дней до начала масштабных шестинедельных учений в Уэльсе.
Решение связано с нехваткой средств на текущие расходы и не касается капитальных вложений в программы по разработке вооружений. Оборонное ведомство намерено сократить использование бронетехники и уделять приоритетное внимание малым учениям с использованием беспилотников. По замыслу военных, это должно подготовить солдат к современным условиям ведения войны.
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