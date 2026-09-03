Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Полиция задержала угрожавшего пистолетом мужчину в поликлинике в Петербурге
В Санкт-Петербурге в поликлинике задержан вооруженный травматическим пистолетом мужчина, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Вечером 3 сентября неизвестный вошел в медицинское учреждение на улице Будапештской Фрунзенского района, где начал «высказывать угрозы, демонстрируя пистолет», сообщает главк в «Максе».
Персонал поликлиники оперативно оценил ситуацию и нажал тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы. Полицейские обезвредили нарушителя и изъяли у него травматическое оружие. В результате инцидента никто из посетителей и сотрудников не пострадал.
В настоящее время задержанный находится в отделении полиции, по факту произошедшего проводится проверка.
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