Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам
Трамп: США вскоре возобновят продажу американских боеприпасов союзникам
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время возобновить продажу вооружений странам-партнерам, категорически опровергнув сообщения прессы об истощении военных запасов Вашингтона.
Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Политик жестко раскритиковал журналистов за регулярные публикации о нехватке снарядов у Вашингтона. Глава государства обвинил прессу в том, что они «продолжают твердить об отсутствии боеприпасов, что на 100% не соответствует действительности».
По его словам, страна располагает практически бесконечными резервами вооружений среднего и высокого класса. Трамп подчеркнул, что имеющихся объемов хватит для любого гипотетического конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за истощение арсеналов на поставки оружия Украине.
Из-за дефицита снарядов Министерство обороны США организовало экстренное совещание.
Для пополнения запасов американские автоконцерны перепрофилируют часть своих мощностей под выпуск ракет.