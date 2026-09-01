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МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне
Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.
По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.
Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.