МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

Tекст: Денис Тельманов

Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.