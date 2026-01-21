Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Уиткоффа

Tекст: Вера Басилая

Российский рынок акций ускорил рост днем после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. По информации на 13:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37% до 2 748,09 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 112,38 пункта. К 13:23 мск рост усилился – индекс Мосбиржи достиг 2 766,53 пункта, индекс РТС составил 1 119,84 пункта, оба прибавили по 1,04%, передает ТАСС.

Уиткофф заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Он также отметил, что в переговорах с Россией по Украине наблюдается значительный прогресс.

В Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил растущее осознание правильности позиции России в мире.

