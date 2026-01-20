Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио действительно использовал цитаты из фильма «Крестный отец» во время переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде в феврале 2025 года, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Рубио обратился к известной сцене, где Вито Корлеоне говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», и подчеркнул, что «ядерные державы должны общаться друг с другом».

Лавров отметил, что Рубио охарактеризовал внешнюю политику США при Дональде Трампе как основанную на национальных интересах и здравом смысле, что предполагает признание аналогичных интересов у России и других мировых держав. Госсекретарь добавил, что при совпадении национальных интересов Москвы и Вашингтона стороны должны использовать это для реализации совместных проектов в экономике, торговле и инвестициях.

При этом Рубио подчеркнул, что несовпадение интересов двух стран не должно перерастать в конфронтацию, особенно «горячую». Лавров заявил, что полностью разделяет такую философию, и выразил надежду, что Вашингтон понимает обоснованность подобного подхода.

На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали пути нормализации двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что только США среди западных стран предложили план урегулирования кризиса на Украине с учетом устранения его первопричин.