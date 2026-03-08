Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.2 комментария
Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвукового оружия к 2030 году
Лондон заявил о планах представить образец гиперзвуковой ракеты к 2030 году
К 2030 году Великобритания планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты, на разработку которой уже в 2026-м выделят 400 млн фунтов.
Замминистра обороны страны Люк Поллард очертил временные рамки проекта, передает ТАСС.
«Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году», – отметил чиновник в ответе на парламентский запрос.
Ранее в ведомстве раскрывали финансовые детали будущих разработок. В 2026 году власти планируют потратить 400 млн фунтов на создание новых видов вооружения.
К работе над высокоточными и гиперзвуковыми системами Лондон намерен привлечь партнеров из других стран Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя совместно с США.
Лондон и Берлин договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия большой дальности.
Ранее власти королевства решили разработать собственные гиперзвуковые ракеты для конкуренции с Россией.