  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    2 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    8 марта 2026, 14:05 • Новости дня

    Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвукового оружия к 2030 году

    Лондон заявил о планах представить образец гиперзвуковой ракеты к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    К 2030 году Великобритания планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты, на разработку которой уже в 2026-м выделят 400 млн фунтов.

    Замминистра обороны страны Люк Поллард очертил временные рамки проекта, передает ТАСС.

    «Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году», – отметил чиновник в ответе на парламентский запрос.

    Ранее в ведомстве раскрывали финансовые детали будущих разработок. В 2026 году власти планируют потратить 400 млн фунтов на создание новых видов вооружения.

    К работе над высокоточными и гиперзвуковыми системами Лондон намерен привлечь партнеров из других стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя совместно с США.

    Лондон и Берлин договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия большой дальности.

    Ранее власти королевства решили разработать собственные гиперзвуковые ракеты для конкуренции с Россией.

    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Британцы массово выступили против ударов США по Ирану

    Многотысячная толпа в Лондоне потребовала прекратить войну США с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    Акция протеста началась в субботу днем в районе Миллбэнк, откуда колонна двинулась через Воксхолльский мост, передает РИА «Новости».

    Люди скандировали лозунги «Руки прочь от Ирана!» и несли плакаты с напоминанием о гибели 168 школьниц.

    Член левой партии Counterfire Пит заявил: «Мы абсолютно возмущены незаконной войной против Ирана, которую ведут Израиль и США, чье посольство находится здесь. Мы считаем абсолютно возмутительным, что очередная война приведет к тому, что тысячи и тысячи невинных людей будут убиты».

    Активист добавил, что Британия выступает в конфликте как младший партнер и подчиняется воле Вашингтона. Представительница организации «Стоп расизм» Сара также отметила, что Лондон предоставил американцам свои военные базы для ведения боевых действий.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, одной из жертв атаки стал верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Российский президент Владимир Путин назвал это убийство циничным нарушением норм морали и международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели более 1330 мирных жителей в ходе атак.

    Американские следователи накануне заподозрили собственные вооруженные силы в нанесении удара по иранской школе для девочек.

    Между тем власти США решили доставить на родину тела шестерых погибших при ударе иранского беспилотника военных.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    ПВО Бахрейна уничтожили 92 иранские ракеты и 151 дрон

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала активных боевых действий ПВО Бахрейна успешно перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство.

    Системы противовоздушной обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник, передает РИА «Новости». Такое заявление распространило Главное командование сил обороны страны.

    В документе отмечается: «Системы ПВО сил обороны Бахрейна уничтожили 92 ракеты и 151 беспилотник за время продолжающейся террористической агрессии Ирана против королевства».

    Ранее, 28 февраля, военные США и Израиля начали удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. На это действия Тегеран отвечает ударами по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать защиту от ракетных и беспилотных атак, связанных с эскалацией напряженности между Ираном, Израилем и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана при ООН заявили, что часть ударов по гражданским объектам могла произойти из-за вмешательства американских систем ПРО.

    В небе над Персидским заливом американские СМИ сообщили об уничтожении двух иранских Су-24 за несколько минут до удара по военной базе США в Катаре. Боевые самолеты Rafale перехватили иранские беспилотники, которые представляли угрозу французской военной базе в ОАЭ.

    Системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили значительное количество ракет и беспилотников во время отражения ударов со стороны Ирана.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе порта Салман в Бахрейне возник пожар после атаки, силы гражданской обороны приступили к ликвидации возгорания.

    Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об атаке Ирана на один из объектов в районе порта Салман, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ведомства отмечается: «Иран атаковал один из объектов в районе порта Салман. Служба гражданской обороны принимает меры по локализации пожара».

    По данным МВД, в результате удара рядом с портом начался пожар, для ликвидации которого были привлечены силы гражданской обороны. Подробности о масштабе разрушений и возможных пострадавших пока не раскрываются.

    Ситуация вокруг порта Салман остается напряженной, власти контролируют ход ликвидации последствий происшествия и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в зоне атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иракском городе Сулеймания 8 марта произошла атака дрона на объект Организации Объединенных Наций. ПВО Бахрейна с начала активных боевых действий перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:03 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал к строгому контролю военного бюджета Китая

    Си Цзиньпин потребовал усилить антикоррупционный контроль в армии КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНР Си Цзиньпин на парламентской сессии заявил о необходимости эффективного расходования средств и жесткого надзора над военными финансами.

    Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании делегации Народно-освободительной армии Китая в рамках ежегодной парламентской сессии, потребовал реформировать управление военным бюджетом и гарантировать, что каждый фэнь  (минимальная денежная единица в КНР) будет потрачен обоснованно, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Необходимо продвигать реформу управления военным бюджетом, обеспечивать динамический баланс между военными расходами и потребностями, усиливать контроль и оценку эффективности использования средств по всей цепочке, а также гарантировать, что каждый фэнь расходуется разумно».

    Си Цзиньпин также отметил, что армия не должна становиться убежищем для коррупционеров, и борьба с коррупцией должна решительно продвигаться вперед. Прямая речь китайского лидера: «В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией».

    Он призвал укреплять абсолютное руководство партии над вооруженными силами, использовать политические инструменты для устойчивой модернизации обороны и установить строгий контроль над движением средств, полномочиями и качеством в начале 15-й пятилетки. Особое внимание, по его словам, должно уделяться надзору за крупными проектами и комплексному военно-гражданскому контролю.

    Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР, открылась в Пекине и продлится до 12 марта. Согласно проекту бюджета, в 2026 году военные расходы Китая вырастут на 7%, достигнув 1,909 трлн юаней.

    Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого ближайший соратник председателя КНР Си Цзиньпина оказался замешан в громком шпионском скандале. А в октябре 2025 года Пекин отправил в отставку девять высокопоставленных генералов из-за подозрений в коррупции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 22:38 • Новости дня
    ПВО ОАЭ отразили ракетную и дроновую атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили ракеты и беспилотники, выпущенные по разным районам страны.

    Системы ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку и атаки беспилотников, выпущенных со стороны Ирана, передает РИА «Новости». В заявлении министерства обороны эмирата отмечается, что средства ПВО ведут огонь по баллистическим ракетам и дронам, нацелившимся на разные районы страны.

    В министерстве подчеркнули: «В настоящее время системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают ракетные угрозы и атаки беспилотников, поступающих со стороны Ирана».

    В ведомстве также подтвердили, что звуки, которые слышали жители различных районов, связаны с перехватом баллистических ракет противовоздушной обороной, а также действиями истребителей, перехватывающих беспилотники.

    Ранее корреспондент агентства сообщил о взрыве у небоскреба Marina 23 в Дубае, где работали экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами идет отражение массированного удара иранских ракет и беспилотников.

    Жители и гости крупнейшего города страны услышали громкие взрывы, похожие на работу систем ПВО. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал, что страна находится в состоянии войны.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Великобритания решила отправить авианосец на Ближний Восток

    Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales в повышенную боеготовность

    Tекст: Вера Басилая

    Британский авианосец HMS Prince of Wales переведен на повышенную боевую готовность в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Sky News.

    Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке, передает ТАСС. По данным Sky News, британские власти повысили степень боевой готовности корабля, сократив время на подготовку к выполнению боевых задач с десяти до пяти дней после получения сигнала.

    Источник телеканала сообщил, что экипаж авианосца был официально предупрежден о вероятном развертывании в регионе. Такая мера связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что требует оперативного реагирования со стороны британских военных.

    Ранее HMS Prince of Wales находился в резерве, но сейчас его готовность значительно повышена.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке ударных вертолетов и эсминца для усиления обороны базы Акротири.

    В то же время авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    До этого американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и был вынужден экстренно сменить место дислокации.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о конце эпохи международного права
    Фицо заявил о невозврате кредита ЕС Украиной
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    На Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации