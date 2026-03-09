Добровольцы ВСКС поздравили женщин-спасателей, врачей и матерей героев

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, Всероссийский студенческий корпус спасателей провел масштабную акцию «В благодарность за службу» в честь Международного женского дня. Сотни добровольцев ВСКС по всей России поздравляли сотрудниц экстренных служб, врачей, диспетчеров и женщин-военнослужащих, которые встречают праздник на рабочем посту. Особое внимание уделили ветеранам, женам участников спецоперации на Украине и матерям погибших защитников Родины.

Руководитель ВСКС, член Общественной палаты РФ Евгений Козеев подчеркнул, что вклад женщин-диспетчеров, врачей и военнослужащих неоценим, а их служба обеспечивает безопасность и здоровье граждан страны. Он отметил: «В Международный женский день мы говорим спасибо тем, кто встречает этот праздник на боевом посту. А безмерный подвиг женщин-военнослужащих, жен и матерей Героев Отечества заслуживает отдельного внимания, поэтому для нас это особенно важно».

В Москве активист школьного спасательного отряда Роман Черемисин поделился радостью от участия в акции, отметив, что служба 112 работает без остановки даже в праздник. Сотрудницы службы 112 рассказали, что визиты добровольцев приносят им радость и тепло, позволяют почувствовать внимание и поддержку прямо на рабочем месте.

В Смоленске помимо поздравлений женщин на службе, добровольцы навестили женщин-ветеранов и участниц блокады, выражая им глубокое уважение и благодарность. Доброволец Олег Андриевский отметил, что стойкость этих женщин – пример для всех поколений.

В Донецком региональном отделении ВСКС студенты-спасатели поздравили женщин-военнослужащих 51-й гвардейской армии, матерей погибших защитников и выразили признательность за их силу и любовь к Родине. Руководитель Анна Артеева обратилась к женщинам с теплыми словами: «Мы гордимся вами и склоняем головы перед вашей стойкостью. Светлой памяти павших героев и долгих лет жизни – живым. С праздником, наши родные!»

ВСКС объединяет более 10 тыс. добровольцев в 89 региональных отделениях и за 25 лет своей работы участвовал в ликвидации более 50 крупнейших чрезвычайных ситуаций, спасая тысячи жизней по всей стране.

