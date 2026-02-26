  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 20:30 • В мире

    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США

    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
    @ U.S. Air Force/Staff Sgt. Michael A. Richmond/dvidshub.net

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пентагон подтвердил планы строительства 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. Это будет крупнейший проект по обновлению ядерной триады США за последние десятилетия. Работы ведутся без ограничений, так как договор СНВ-3 прекратил существование в начале месяца. Как говорят эксперты, на эти действия обязательно последуют ответные шаги со стороны России. Какими они будут?

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III. Это крупнейший проект по обновлению ядерной триады США за последние десятилетия.

    По данным портала War Zone, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве в течение определенного времени. Переход от Minuteman III к Sentinel должен завершиться к 2036 году, однако точное количество ракет, которые останутся на дежурстве на этом этапе, не уточняется. Сторонники проекта утверждают, что Minuteman III настолько устарели, что буквально «разваливаются».

    Изначально планировалось использовать существующие шахты, но от этой идеи отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. Аналогичные объекты также появятся в Вайоминге, Монтане, Северной Дакоте, Небраске и Колорадо.

    Работы ведутся без ограничений, наложенных договором СНВ-3 с Россией, срок действия которого истек в начале февраля без заключения последующего соглашения. Договор ранее ограничивал количество развернутых и неразвернутых пусковых установок, включая шахты для МБР.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. При этом некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба Minuteman III, пока остаются нерешенными.

    В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов. Тем не менее военное ведомство подтвердило, что проект будет доведен до конца. Строительные работы в районе авиабазы Фрэнсис Уоррен в Вайоминге уже перешли в активную фазу.

    Противники проекта предлагают отказаться от наземной компоненты в пользу подводных лодок, утверждая, что стационарные шахты – это «мишени, ожидающие удара», а трата денег на «дыры в земле» нецелесообразна в эпоху гиперзвукового оружия.

    Однако глобальная геостратегическая обстановка, по мнению авторов материала, укрепляет аргументы в пользу Sentinel. Речь идет о резком расширении Китаем своего ядерного арсенала, а также об украинском конфликте и других проблемах, связанных с распространением стратегических вооружений.

    «ДСНВ истек, количественных ограничений больше нет. Но интересно понять: США сохранят число боеголовок на прежнем уровне или начнут наращивать арсенал?» – задается вопросом военный эксперт Вадим Козюлин.

    По его словам, США традиционно делали ставку на скрытность и мобильность ядерных сил. «Но теперь они собираются рыть шахты, местоположение которых будет заранее известно. Видимо, американцы рассчитывают, что создаваемая ими противоракетная оборона сможет защитить новые шахты, а в целом эта система будет способна обеспечить ответный удар», – пояснил он.

    К тому же строительство шахт обходится дешевле, чем производство атомных подводных лодок. «Однако мощности Китая по строительству подлодок примерно в три раза превышают американские. Возможно, именно это подталкивает США к шахтному варианту», – добавил Козюлин.

    На фоне попыток Китая достичь ядерного паритета США вполне могут начать наращивать свои арсеналы. При этом, по оценке эксперта, нынешнего количества боеголовок Америке достаточно для ответного удара.

    «Сегодня США планируют построить глобальную противоракетную оборону «Золотой купол» и добиться полной неуязвимости. Но при этом они хотят сохранить колоссальный ядерный потенциал, который в теории может обеспечить им упреждающий удар и защиту от возмездия», – отметил эксперт.

    Сами же публикации о планах Пентагона вряд ли были намеренной утечкой или попыткой поторговаться с Россией после прекращения действия СНВ-3. «Это был бы слишком дешевый ход, не в стиле американцев. К тому же США уже говорили о планах модернизации арсеналов вслед за Россией и Китаем. Возможно, Дональд Трамп имел в виду именно строительство новых шахт, а не обновление старых арсеналов, как предполагалось ранее», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, США могут исходить из логики паритета с Россией и Китаем одновременно. «Трудно гадать, чем руководствуются американские стратеги. Но учитывая растущую мощь Китая, возможно, они хотят учесть оба направления», – пояснил Козюлин.

    В ответ России придется искать новые способы обеспечения безопасности.

    «Система «Золотой купол», которую создает Трамп, предполагает перехват баллистических и гиперзвуковых ракет. Тогда России придется активнее строить подводные «Посейдоны», которые пока перехватить невозможно. Возможно, появятся и совершенно новые проекты, как это бывало во времена СССР», – предположил эксперт.

    Козюлин напомнил об одном из проектов, представленных Политбюро ЦК КПСС: баржу с отработанным ядерным топливом предлагали подорвать вблизи территориальных вод США в случае конфликта. «Этот проект отклонили. Но если американцы будут подносить пистолет к виску России, придется искать рисковые решения. Был, например, проект по минированию ядерным оружием Марианской впадины – в случае взрыва цунами затопило бы Восточное побережье, где расположены все основные города США», – напомнил спикер.

    «Планы Пентагона выглядят парадоксально лишь на первый взгляд. На самом деле это не столько изменение стратегической доктрины, сколько вынужденная мера, продиктованная технологическим отставанием и срывом сроков программы создания ракетного комплекса Sentinel (ранее известного как GBSD)», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Исторически ядерная триада США делает ставку на два компонента: морской (баллистические ракеты подводных лодок) и авиационный (крылатые ракеты стратегических бомбардировщиков). Наземные шахтные МБР традиционно занимали третье место.

    «Однако текущая ситуация уникальна. Ракеты Minuteman III, стоящие на вооружении с 1970-х годов, полностью исчерпали ресурс продления. Программа их замены (ракета Sentinel) должна была стартовать еще в 2025 году, но сдвинулась на конец десятилетия – начало 2030-х. При этом новые ракеты физически не помещаются в старые шахты. Более того, электронику для устаревших систем Пентагону приходится закупать буквально на черном рынке – американская промышленность ее больше не производит», – разъяснил спикер.

    Таким образом, строительство 450 новых шахт с нуля – это не стратегический выбор, а паллиативное решение,

    попытка сохранить боеспособность наземной группировки в переходный период. «Старые ракеты будут нести службу, пока не появятся новые, и лишь затем США смогут вернуться к привычному паритету», – подчеркивает Анпилогов.

    Ставка на шахты, а не на мобильные комплексы, объясняется тем, что у США так и не сложилась культура создания подвижных грунтовых или железнодорожных ракетных комплексов (в отличие от России с «Тополями» и «Ярсами»). «Исторически, еще при министре обороны Роберте Макнамаре, американцы сделали ставку на шахты из-за относительной дешевизны, но просчитались в главном – в живучести», – отметил эксперт.

    Шахта известна противнику и гарантированно уничтожается в первом ударе. Попытки повысить ее выживаемость (как в проекте «Ледяной червь» в Гренландии) делали наземный компонент безумно дорогим. «Создать легкую и мобильную МБР с разделяющимися головными частями американцам не удалось до сих пор. Ракета MX и современный Sentinel оказались слишком тяжелы для мобильного базирования. Поэтому США вновь возвращаются к шахтам, заведомо более уязвимым, чем российские подвижные комплексы», – добавил собеседник.

    Модернизация американской триады создает для России комплексный вызов, требующий асимметричного ответа. Новые малозаметные бомбардировщики B-21 Raider будут пытаться прорывать систему ПВО на малых высотах, чтобы запускать крылатые ракеты максимально близко к целям, используя «мертвые зоны» радаров. Подлодки типа «Колумбия» станут еще малошумнее, что усложнит их обнаружение.

    «США традиционно рассматривают морской компонент как средство первого удара. Уровень защищенности новых пусковых установок будет выше, что потребует пересмотра расчетов для их гарантированного поражения», – полагает спикер.

    В этой гонке Россия, подчеркивает Анпилогов, делает ставку не на количественное наращивание, а на технологический прорыв.

    «Речь идет о принципиально новых системах: торпеда «Посейдон», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и гиперзвуковой планирующий блок «Авангард». Эти системы создают для Пентагона асимметричные вызовы, на которые у США пока нет ответа. Именно этим, кстати, объясняется истерика вокруг системы «Золотой купол», которая на деле становится не оборонительной, а наступательной системой – инструментом поиска наших мобильных комплексов и подлодок для их уничтожения до пуска», – пояснил эксперт.

    По словам Анпилогова, публикации о новых шахтах вряд ли стоит расценивать как попытку поторговаться с Россией или Китаем: «Скорее это публичное признание собственного технологического отставания и срыва сроков».

    Ситуация для США осложняется тем, что они оказались зажаты между двух огней: Россия ушла в отрыв по гиперзвуку и новым физическим принципам, а Китай стремительно наращивает количественный состав арсенала, выходя к концу десятилетия на уровень тысяч боеголовок.

    «Это лишает США возможности даже теоретически рассматривать вариант первого обезоруживающего удара по Китаю. Как и в украинском кризисе, любой геополитический конфликт с участием ядерной державы будущего будет вестись исключительно обычными вооружениями и с огромными ограничениями. Строительство 450 шахт – это судорожная попытка залатать дыры в собственном арсенале, а не демонстрация силы», – подытожил Анпилогов.

    Главное
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    В Луганске дали старт Году Владимира Даля в России
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации