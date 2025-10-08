  • Новость часаПутин прибыл в Таджикистан
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 20:35 • Политика

    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием

    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония. Согласно документу, стороны должны были уничтожить по 34 тонны избыточного оружейного плутония. В отличие от России, в США так и не построили специальное предприятие по утилизации этого вещества, поэтому в 2016 году Владимир Путин приостановил действие соглашения. Что означает денонсация документа и что будет с оставшимся плутонием?

    В среду Госдума приняла правительственный законопроект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Ранее прекратить действие этого документа рекомендовал комитет Госдумы по международным делам. Вместе с основным соглашением денонсируют все сопутствующие протоколы, регулирующие финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации плутония путем облучения в ядерных реакторах.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ходе своего доклада перед депутатами заявил, что сохранение дальнейших обязательств России в отношении плутония неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход из соглашения становится естественным шагом.

    О переработке избыточного оружейного плутония в объеме 34 тонн в топливо для атомных электростанций (АЭС) Россия и США договорились в 2000 году. У США имеется около 90 тонн оружейного плутония, а у России – 128 тонн. США заявляли об избытке 60 тонн, а Россия – 50 тонн. Оставшегося после холодной войны материала было бы достаточно для производства 17 тыс. ядерных бомб. Таким образом, соглашение было одним из важных шагов на пути к ядерному разоружению.

    В 2011 состоялась ратификация документа, согласно которому плутоний уничтожался промышленным способом. Для этого нужно было построить специальные предприятия. В Железногорске (Красноярский край) был построен завод по переработке плутония в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и введен реактор БН-800 (на быстрых нейтронах) Белоярской АЭС (Свердловская область).

    Запуск производства начался в 2015 году. Деньги на строительство завода выделяли также Япония, США, Италия и Франция. Фактическое начало переработки планировалось на 2018 год, но в апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что США, в отличие от России, не выполняют обязательства по уничтожению плутония. «Мы свои обязательства выполнили, мы это предприятие построили. Наши американские партнеры – нет», – говорил президент.

    Путин также указывал на то, что США решили уничтожать отработанное ядерное топливо «не тем способом, о котором мы договорились», «а другим, разбавляя его и утилизируя где-то в определенных емкостях». «Это означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний», – пояснял Путин.

    В октябре того же года Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США по плутонию. В документе говорилось, что такое решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России». В том же месяце документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

    Как напомнил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, большое количество высокообогащенного плутония осталось в России и США после массового сокращения ядерных арсеналов в 1990-х годах

    «В России уже в 2015-м было запущено соответствующее предприятие в Железногорске. А вот Штаты особо не старались. Строительство их завода на ядерном могильнике Саванна-Ривер недостаточно финансировалось и в 2013-м было остановлено на уровне 70-процентной готовности. Его так и не возобновили», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, соблюдать соглашение в одностороннем порядке и добровольно лишать себя стратегического сырья не имело смысла. «Последнее особенно важно в свете туманных перспектив договора СНВ, продление которого американцы пока особо не спешат обсуждать. Запасы оружейного плутония будут критически важны, если начнется новая ракетно-ядерная гонка», – рассуждает Коц.

    «Госдума денонсировала соглашение, которое фактически не действовало с 2016 года после указа президента. Сейчас сделан правовой шаг, чтобы полностью снять вопросы по поводу возможностей восстановления этого соглашения. Это показатель того, что исчезают остатки старой системы контроля над вооружениями», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    На фоне нынешней ситуации денонсация «призвана показать жесткость российских позиций». При этом денонсация не повлияет на отношения с другими ядерными державами, такими как Китай. «Это демонстрация США. Раз они не готовы идти на диалог, то Россия может дальше ужесточать свою позицию», – пояснил эксперт.

    Эксперт напомнил, что заключенное в 2000 году соглашение предполагало конвертацию 34 тонн оружейного плутония в МОКС-топливо для энергетических ядерных реакторов на быстрых нейтронах. «Мы построили соответствующий завод, а американцы начали строить свой объект «Саванна-Ривер», но скандальным образом провалили проект – у них вышло многократное превышение сметы на миллиарды долларов», – напомнил собеседник.

    Сооружение специального предприятия по утилизации плутония в Саванна-Ривер шло с 2007 года. К эксплуатации завода планировалось приступить в 2016 году. Однако Вашингтон пришел к выводу, что проект окажется гораздо более дорогостоящим, чем изначально предполагалось.

    По словам Кашина, во времена администрации Барака Обамы США решили утилизировать плутоний альтернативным способом – разбавлять инертным материалом и захоранивать, что сразу вызвало претензии со стороны Москвы. «Разбавленный плутоний инертным материалом можно восстановить. Этот процесс не очень сложный. К тому же в 2016 году уже были первые волны американских санкций. В результате Россия приостановила указом президента действие этого соглашения. Американцы тоже приостановили утилизацию», – добавил Кашин.

    По его мнению, альтернативные подходы к утилизации плутония сейчас не могут быть рассмотрены. «Я думаю, России это не особо интересно. На практике уже ничего меняться не будет, потому что соглашение не действовало почти 10 лет. А наши реакторы четвертого поколения на быстрых нейтронах продолжали бы развиваться, потому что это позволяет замкнуть ядерный топливный цикл», – считает спикер.

    Кашин также пояснил, что оружейный плутоний важен для наращивания ядерного потенциала, но существующий запас настолько огромен, что в разы превышает потребности. «Если мы начнем пускать этот плутоний на производство новых ядерных зарядов, то пройдет довольно много времени, прежде чем мы используем существенную часть этих запасов», – полагает эксперт.

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

