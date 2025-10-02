В России заработала установка для безопасной переработки радиоактивных материалов

В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
На производственном объединении «Маяк» (входит в структуру ГК «Росатом») запущена в работу новая специализированная печь, предназначенная для перевода радиоактивных отходов в безопасное состояние методом остекловывания. Все этапы – от разработки и конструкторских решений до монтажа и ввода объекта – были выполнены специалистами предприятия.
Церемония технологического пуска прошла в присутствии руководителей госкорпорации. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в мероприятии в режиме видеосвязи. Он отметил, что деятельность «Маяка» напрямую связана с задачами перехода российской атомной отрасли к новому технологическому укладу, говорится в сообщении на сайте Атом Медиа.
«В ближайшие годы мы не просто шагнем в следующее десятилетие с программой развития атомной энергетики в стране. Мы шагнем еще и в IV поколение энергосистем – в новый технологический уклад с замкнутым ядерным топливным циклом. Работа, которую ведет “Маяк”, – часть этой амбициозной повестки. Наша важнейшая задача – максимально полная переработка отработавшего ядерного топлива. Мы извлекаем из него все полезные вещества, пускаем их во вторичный оборот, а все, что не может быть использовано, надежно храним. Остекловывание – это на сегодня самый эффективный и экологичный способ обращения с высокоактивными отходами», – подчеркнул Лихачев. Он добавил, что новая установка стала уже шестым проектом подобного типа и существенно увеличит мощности по переработке высокоактивных отходов.
Генеральный директор ПО «Маяк» Андрей Порошин отметил, что реализация проекта стала важным этапом модернизации предприятия: «Новая печь ЭП-250/6 была установлена в действующем цехе силами коллектива “Маяка”. Это позволило сэкономить время и средства, сохранив при этом высокие стандарты безопасности. Реализация проекта повысит эффективность работы предприятия с высокоактивными отходами – наиболее сложным и опасным типом радиоактивных материалов», – сказал Порошин.
ФГУП «Производственное объединение "Маяк"», расположенное в Озерске Челябинской области, выполняет полный цикл операций по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, включая хранение, регенерацию и утилизацию. По данным госкорпорации, в России накоплено около 30 тыс. тонн отработавшего ядерного топлива, переработка которого является стратегическим направлением атомной отрасли. В результате такой переработки возвращаются в оборот уран и плутоний, а лишь около 4% массы ОЯТ составляют отходы, подлежащие остекловыванию – наиболее безопасной и экологичной технологии их изоляции.