Reuters: Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг

Tекст: Вера Басилая

Reuters со ссылкой на интервью Уиткоффа CNBC сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о своих планах отправиться на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, передает РИА «Новости».

В интервью каналу CNBC Уиткофф заявил: «Мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг».

Напомним, в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.

Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост осознания правильности позиции России в мире.