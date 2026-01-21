Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в четверг, подчеркнув важность предстоящего диалога между странами, сообщает Reuters.
Reuters со ссылкой на интервью Уиткоффа CNBC сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о своих планах отправиться на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, передает РИА «Новости».
В интервью каналу CNBC Уиткофф заявил: «Мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг».
Напомним, в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.
Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост осознания правильности позиции России в мире.