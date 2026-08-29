Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.
Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.
Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.
В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.
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