Замглавы офиса Зеленского отказался стать послом в США

Замглавы офиса Зеленского Палиса отказался стать послом в США

Tекст: Валерия Городецкая

Палиса проинформировал о решении отказаться от назначения на пост посла США в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

«Согласно законодательству, я не могу одновременно нести военную и дипломатическую службу. В то же время увольняться сейчас с военной службы – это противоречит моим моральным и жизненным принципам», – подчеркнул чиновник.

В начале августа Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в Соединенных Штатах.

После этого украинские политики массово отказывались от вакантного дипломатического поста.

В конце месяца власти рассматривали на эту должность кандидатуры Павла Палисы и Дмитрия Кулебы.