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Замглавы офиса Зеленского отказался стать послом в США
Замглавы офиса Зеленского Палиса отказался стать послом в США
Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса принял решение отказаться от назначения на должность руководителя украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Палиса проинформировал о решении отказаться от назначения на пост посла США в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
«Согласно законодательству, я не могу одновременно нести военную и дипломатическую службу. В то же время увольняться сейчас с военной службы – это противоречит моим моральным и жизненным принципам», – подчеркнул чиновник.
В начале августа Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в Соединенных Штатах.
После этого украинские политики массово отказывались от вакантного дипломатического поста.
В конце месяца власти рассматривали на эту должность кандидатуры Павла Палисы и Дмитрия Кулебы.