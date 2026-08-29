Приложения «Лукойла» исчезли из App Store

Tекст: Валерия Городецкая

«Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» временно недоступны в App Store. Установить их на iPhone сейчас не получится, но если вы ранее устанавливали их – не удаляйте! Они работают, как и прежде», – говорится в сообщении в официальном канале программы лояльности сети в мессенджере Max.

Пользователям устройств на базе iOS настоятельно рекомендуют отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых программ. Это позволит сохранить ранее скачанные утилиты в рабочем состоянии на смартфонах. Если сервис уже удален, доступ к функционалу программы лояльности полностью сохраняется через официальный сайт.

Авторизованные клиенты могут применять виртуальный QR-код на кассах и проверять баланс баллов через браузер. Новые автолюбители имеют возможность зарегистрироваться в бонусной системе прямо на заправке по номеру телефона. Сейчас технические специалисты активно работают над полным восстановлением доступа ко всем функциям.

В середине августа сервис Yandex Pay сообщил об исчезновении своего приложения из App Store.

Позже холдинг VK подал иск к американской корпорации Apple из-за удаления сервисов.

До этого Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу проверить деятельность зарубежной компании.