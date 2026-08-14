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Врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца
Врач Сермина назвала ходьбу наиболее полезной тренировкой для сердца
Регулярные пешие прогулки и плавание помогают эффективно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и предотвратить развитие опасных скрытых заболеваний, рассказала врач Одинцовской областной больницы Татьяна Сермина.
Сермина пояснила, что атеросклероз способен долгое время развиваться бессимптомно. Для своевременного выявления патологий необходимо регулярно сдавать анализы, проверять уровень холестерина и измерять артериальное давление, передает телеканал 360.
К главным факторам риска специалисты относят курение, дефицит движения и неправильное питание. Снизить вероятность осложнений позволяет отказ от табака, умеренная активность и добавление в рацион свежих овощей. Жирное мясо лучше заменить более легкими продуктами, а в жару крайне важно соблюдать питьевой режим.
Особого внимания требуют давящие или жгучие боли в груди, отдающие в левую руку либо спину. Сочетание таких симптомов с одышкой, тошнотой и головокружением указывает на необходимость экстренного вызова скорой помощи.
«Важно следить за своим здоровьем, своевременно проходить обследования и диспансеризацию, контролировать факторы риска и при необходимости обращаться к врачу», – заключила Сермина.
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