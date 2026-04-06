Додон обвинил Запад в навязывании антироссийского курса Молдавии
Додон заявил, что большинство жителей Молдавии по-прежнему считают Россию стратегическим партнером, несмотря на антироссийскую политику властей, навязанную извне, передает РИА «Новости».
Он отметил, что 6 апреля исполняется 34 года с момента установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией.
По словам Додона, нынешний политический курс навязывается внешними кураторами и не отражает интересов народа страны. Он считает, что антироссийская позиция властей разрушает традиционные связи, наносит ущерб экономике и усиливает раскол в обществе.
Додон выразил уверенность, что в будущем официальный Кишинев пересмотрит свою политику, а отношения между Россией и Молдавией будут восстановлены и укреплены, в том числе в рамках СНГ и ЕАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о противоречии решения о выходе республики из СНГ интересам молдавского народа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ошибочности курса молдавских властей на выстраивание отношений с Европой через антагонизацию России.
Оппозиционные партии Молдавии договорились создать единый блок для добивания восстановления партнерских отношений с Россией и пересмотра внешней политики страны.