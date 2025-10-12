Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Песков указал на ошибки Молдавии при выстраивании отношений с Россией и ЕС
Власти Молдавии повторяют чужие ошибки, когда ради отношений с Европой делают из России антагониста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку. Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», – приводит слова Пескова ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал новую военную стратегию Молдавии, в которой России отведена роль главной угрозы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что несколько стран Европы планируют занять Молдавию. Президент Майя Санду готова передать контроль над страной ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.