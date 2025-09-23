Tекст: Олег Исайченко

Служба внешней разведки (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии. «Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать республику в русле своей русофобской политики», – говорится в сообщении ведомства. На данном этапе уже «осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии». Кроме того, планируется направить «десант» альянса на Украину для устрашения Приднестровья.

По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября. В Брюсселе ожидают, что готовящиеся грубые фальсификации итогов голосования вынудят «отчаявшихся» граждан выйти на улицы республики.

«Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в СВР. Тем не менее если политическая обстановка после выборов останется спокойной, введение войск НАТО в республику может планироваться позже. Для создания предлога к этому предусматривается организация провокаций против Приднестровья.

Напомним, в середине июля СВР уже заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм», – отмечало тогда ведомство. На этом фоне исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии.

Она подчеркивала, что граждане страны готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине. Однако людей, придерживающихся такой позиции, власти республики называют «агентами России». Между тем перед парламентскими выборами гонения в отношении оппозиции усиливаются.

Так, накануне глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что в ходе расследования была идентифицирована группа граждан Молдавии, которые посещали Сербию для получения «инструктажа по проведению массовых беспорядков». Он уточнил, что обыски коснулись более 110 человек, 74 задержаны, передает РБК.

Кроме того, в попытках убедить молдавских граждан голосовать «правильно» в ход пошла «тяжелая артиллерия» шантажа и провокаций. Так, Майя Санду пригрозила прекращением финансовой и другой помощи со стороны ЕС, если учрежденная ею Партия действия и солидарности (ПДС) проиграет выборы и потеряет контроль над парламентом и правительством страны, сообщает ТАСС.

Президент Молдавии также убеждает граждан, что победа оппозиции «угрожает суверенитету страны» и якобы может открыть путь «российскому вторжению в Одесскую область». «Паранойя», – заявила «Известиям» представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инсинуации молдавского лидера.

Более того, в Молдавии запретили комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Показ фильма Леонида Гайдая прекратили по местному телевидению, причина – якобы содержащийся в нем милитаристский контекст, сообщает «Sputnik Молдова» в Telegram-канале.

Комментируя заявление СВР, депутат Госдумы Олег Матвейчев заверил в том, что «разведка делает открытые заявления лишь в том случае, если служба располагает достоверными данными». По его мнению,

если возглавляемая Майей Санду партия останется у власти, то оккупация Молдавии силами Североатлантического альянса и ликвидация государственности неизбежны.

При этом договоренности между Зеленским и главой республики о вступлении Кишинева в войну с Россией уже достигнуты, считает собеседник. «Их план – напасть на Приднестровье. Координаторами выступают французские и британские военные и спецслужбы. При этом европейские солдаты, прибывшие в Одессу, законная цель для ВС России, ведь они фактически находятся в зоне СВО. Мы не оставим произошедшее без ответа. Запад ждут очень серьезные и внушительные последствия», – акцентировал он.

«Несчастная Молдавия – заложник нынешнего руководства. В конституции страны прописан нейтралитет, но марионеточная власть ведет миролюбивых граждан на бойню так же, как это делает Зеленский с украинцами», – подчеркнул собеседник. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«У евробюрократии одна цель – надавить на Россию. Задач же у них больше: и приободрить Украину, и обеспечить сохранение власти Майи Санду, и усилить свои позиции в Кишиневе. Ведь в случае, если Киев примет условия Москвы и подпишет мирное соглашение, вооруженной до зубов территорией будет уже не Украина, а Молдавия», – рассуждает политолог.

При этом на Западе беспокоятся: если Россия дойдет до Николаева и Одессы, то Приднестровье окончательно разорвет все связи с Молдавией, предпочтя российские рынок и программы поддержки, отметил собеседник. «Другими словами,

европейцы готовятся к грядущему военному краху ВСУ»,

– добавил он. При этом собеседник усомнился в том, что европейцы первыми применят силу против Приднестровья. Впрочем, он допускает, что Украина выступит в качестве «провокатора». В пользу такой версии говорит и внесенный Зеленским в Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. По мнению аналитика, это является сигналом и намеком по поводу Приднестровья.

«То есть украинская сторона организует провокацию. Затем правительство Молдавии попросит отдельные страны НАТО отправить свои подразделения. Речь может пойти о Франции и Румынии, – полагает Ткаченко. – Вместе с тем убийство даже одного европейского офицера в ПМР приведет к серьезным последствиям в ЕС. Если же потери будут исчисляется десятками, то тот же Париж рискует утонуть в революционной борьбе».

По мнению собеседника, молдавский народ в такой ситуации предпочтет остаться в стороне, поскольку граждане не отличаются воинственностью. «Мотивы приднестровцев более веские: им будет грозить лишение прав. В 1992 году они продемонстрировали свое отношение к такому развитию событий», – напомнил спикер, добавив, что сейчас ПМР несколько утратила боеспособность.

О том, что «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, говорит и военный эксперт Алексей Анпилогов. «Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска альянса», – отметил он.

«Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

«После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину»,

– спрогнозировал Анпилогов. «В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом в Румынии расширяется авиабаза Михай Когэлничану – по планам она будет даже больше, чем Рамштайн в Германии. Поэтому Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал аналитик.

«Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – заключил Анпилогов.