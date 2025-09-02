Tекст: Андрей Резчиков

Москва никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, заявил Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. «Что касается НАТО – это другой вопрос. Но здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации», – пояснил президент.

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Путин также напоминал, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин кризиса в стране. Напомним, еще в апреле 2008 года члены альянса дали письменное обещание принять Киев и Тбилиси в состав блока.

Примечательно, что со словами российского лидера по поводу НАТО и ЕС согласился и Фицо. «Я подчеркиваю, я это говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО... Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной», – сказал он. В то же время, по его мнению, принятие Киева в ЕС – важное решение, для реализации которого республике предстоит выполнить целый ряд принципиальных требований.

Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович, который долгое время не делал публичных заявлений, напомнил, что всегда являлся «категорическим и убежденным противником» вступления Киева в НАТО. «Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», – заявил он и также указал, что лично контролировал в свое время процесс сближения Киева и ЕС.

Иначе говоря, даже при так называемом пророссийском президенте Украина вела процесс сближения с Евросоюзом, а Москва этому не противодействовала. ЕС – прежде всего экономическая и таможенная организация, а не военно-политический блок. Это тем более показательно, что именно вопрос вступления в Евросоюз стал поводом для Майдана в 2013 году, а в итоге и для государственного переворота в Киеве.

В феврале 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, а в апреле того же года Киев передал в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован на последующем саммите Евросоюза. С тех пор и по сей день лидеры ряда стран ЕС регулярно делают заявления о необходимости принятия Украины в европейское сообщество. Ряд других стран (например, Венгрия) категорически возражают. Впрочем, как неоднократно отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам».

Эксперты тоже отмечают, что Россия ранее не возражала против вступления Украины в ЕС. «То, что сказал президент, перекликается с нашей собственной позицией 2012-2013 годов», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

В то же время, по его словам, ЕС сильно изменился за последние 15 лет. «Претерпели серьезную трансформацию критерии для вступления новых членов, поэтому еще неизвестно, сколько лет может занять процесс включения Украины в состав объединения», – сказал политолог.

Бордачев подчеркнул: несмотря на многочисленные заявления участников объединения в поддержку идеи присоединения Украины к союзу, в реальности к данному шагу готовы лишь США и Британия. «Но Лондон сам в недалеком прошлом отказался от членства. Что касается других государств Старого Света, то подобное «пополнение в семье» многим из них принесет большие проблемы. И они это прекрасно понимают», – уточнил эксперт.

«Москва была не против вхождения Киева в ЕС еще с нулевых годов,

имея в виду, конечно, что речь идет не о военно-политическом блоке. С другой стороны, мы видим, что с 2013 года Евросоюз не расширяется, переговоры со странами Западных Балкан или с Молдавией по этому вопросу проходят тяжело», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Поэтому нет никаких сомнений в том, что Украина сейчас не начнет переговоры о вступлении, даже если у нее будет другой президент, а геополитическая обстановка в целом радикально изменится. Она все равно не будет принята, потому что перед ней уже выстроилась большая очередь», – говорит он.

Спикер пояснил, что беднейшие члены ЕС, среди которых Словакия, Польша и другие страны Восточной Европы, тут же лишатся финансовой помощи в случае вступления Украины. «Поэтому в данном заявлении президента России есть элементы дипломатической хитрости и подтверждения ранее заявленной позиции», – полагает эксперт.

Таким образом, для вхождения в состав союза Киеву придется дождаться завершения аналогичных процессов в отношении других государств Старого Света,

а также улучшения благосостояния уже действующих членов организации. «То есть сам бюрократический процесс оформления всех процедур естественным образом затянется», – отмечает собеседник.

«Соответственно, России в этом плане не стоит бояться и постепенной милитаризации Евросоюза. Таковая тенденция, безусловно, существует. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сейчас создает такую мощную военную промышленность, что на ее основе вполне может возникнуть сильная армия. Граница между ЕС и НАТО становится все тоньше. Однако шансы Украины даже подойти к ней крайне малы», – заключил Ткаченко.