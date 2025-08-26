Украинский терроризм начал пугать Европу

Tекст: Анастасия Куликова

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары Украины по российскому нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – заявил Сийярто.

Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, Венгрию хотят заставить поменять позицию на противоположную в отношении конфликта и вступления Украины в Евросоюз.

В августе ВСУ трижды наносили удары по нефтепроводу «Дружба», южный участок которого проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии, что приводило к остановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию.

Сийярто подчеркнул, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал министр.

Речь идет о выступлении Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве в конце прошлой недели. На вопрос о том, усилили ли последние атаки на «Дружбу» шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз, Зеленский сказал, что «мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии».

Сийярто счел эти слова угрозой, заявив, что Будапешт «решительно отвергает» их. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига в соцсетях.

Сийярто также вспомнил о диверсии на «Северных потоках» осенью 2022 года. По его мнению, произошедшее имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к взрыву газовых магистралях.

«Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

Отметим, что Украина регулярно наносит удары по объектам российской энергетики. В основном целями становятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). На прошлой неделе украинские дроны атаковали НПЗ в Новошахтинске, пожарные боролись с огнем несколько дней. Всего в августе атакам подверглись около десяти НПЗ. Кроме того, на днях атаке подверглась Курская АЭС.

Также на прошлой неделе украинские дроны пытались атаковать порт Усть-Луга. Это крупнейший строящийся порт на Балтийском море в Кингисеппском районе Ленинградской области. Обломки одного из сбитых дронов упали на терминал компании «Новатэк», занимающейся добычей природного газа. В результате инцидента произошло возгорание.

Ранее Москва неоднократно говорила о том, что Киев имеет связи с террористическими группировками за рубежом. По данным российских властей, украинские спецслужбы поставляют боевикам в Африке оружие и беспилотники, обучают их использованию, координируют действия различных террористических группировок, включая «Группу поддержки ислама и мусульман» (запрещена в России, признана террористической организацией) в Мали, и перебрасывают подготовленных наемников для борьбы с властями африканских стран.

Уже неоднократно сообщалось о том, что Украина поддерживает террористические группировки в Нигере, Ливии, Сомали и Судане. Летом прошлого года власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной после признания Киева в поддержке повстанцев, которые в июле 2024 года атаковали колонну правительственных войск Мали. С заявлениями о том, что Украина поддерживает террористов в Африке, также выступали власти Судана.

Таким образом слова Сийярто о государственном терроризме Украины приобретают все больший вес. Другое дело, как реагировать на подобные теракты. «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является казус белли – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

«С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению,

если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

«Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

«Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, и для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

«Осознание того, что Украина стала страной-террористом, уже происходит на международном уровне.

Пока Европа закрывает глаза на действия Киева, но это закончится с успешным завершением спецоперации. Одним из ее результатов станет падение нынешнего режима Украины и подписание мирного соглашения людьми в Киеве, которые не связаны с сегодняшними властями», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«Российская дипломатия говорила, что отсутствие нормальной правовой базы у государства и государственной власти с 2014 года на Украине рано или поздно приведет к деградации институтов управления и обеспечения безопасности. И в этом смысле Украина действительно становится зоной, свободной от любых норм международного права», – считает эксперт.

«В чем-то Украина повторяет путь Афганистана и Косово. Это наркотики, трафик оружия, торговля человеческими органами – весь набор действий, которые совершали эти страны в отсутствие сильных институтов власти и международного контроля. Украина уверенно движется по этому пути. Нет таких преступлений, осуждаемых человечеством, которые бы не совершил украинский режим», – подчеркивает собеседник.

«Сломать эту систему может отказ от поддержки украинского режима со стороны США. Имеется в виду прекращение финансирования и поставок вооружения, отказ от поддержки Украины в таких структурах, как МВФ. Пока Дональд Трамп не хочет поддерживать Киев, но он находится под сильным давлением со стороны Европы», – полагает политолог.

«В то же время многие страны Европы до сих пор пытаются убедить мир в том, что Украина находится на правильной стороне истории. Однако и сами европейцы в целом осознают, что за этими терактами стоит Украина. Поэтому другие страны, глядя на ее действия, тоже будут опасаться действий Киева и дистанцироваться от украинских начальников», – заключил Ткаченко.