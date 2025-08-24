Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Депутат Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку на Курскую АЭС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством, передает РИА «Новости». По его мнению, этот удар был спланирован по прямому указанию Владимира Зеленского и при координации западных спецслужб. Депутат охарактеризовал случившееся как акт «ядерного международного терроризма».
Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье украинский беспилотник был сбит силами ПВО вблизи Курской АЭС. При падении дрона произошел взрыв, в результате которого был поврежден трансформатор. Энергоблок номер три был разгружен на 50%, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Шеремет также отметил, что подобные атаки со стороны Украины являются провокацией, направленной на то, чтобы Россия нанесла ответный удар. Он считает, что украинские власти таким образом стремятся сорвать все мирные инициативы, которые связаны с действиями бывшего президента США Дональда Трампа.