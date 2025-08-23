  • Новость часаСобянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    23 августа 2025, 23:47 • Новости дня

    Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех взрывных устройств

    ARD: Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех зарядов

    Tекст: Ирма Каплан

    Задержанный в Италии украинец Сергей К. назвал себя руководителей группы диверсантов, которые заложили взрывные дистанционно управляемые устройства на два трубопровода «Северный поток», сообщила немецкая Tagesschau.

    Группа исследователей из ARD , Suddeutsche Zeitung и Zeit получила доступ к ордеру на арест украинца, из которого следует, что немецкие следователи считают, будто Сергей К. взял на себя роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Якобы К. входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах, говорится в материале Tagesschau.

    «Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине примерно 70-80 метров не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия», – говорится в статье.

    В доступном журналистам ордере на арест Сергея К. указано, что он поднялся на борт ранее арендованной парусной лодки на острове Рюген в начале сентября 2022 года. Ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой, которая состояла из шкипера, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам.

    После Сергей К. сошел с парусной яхты 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез на Украину. Другие подозреваемые, как сообщается, вернулись в Хоэ-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту «Андромеда».

    «По данным итальянских СМИ, адвокат К. отверг обвинения. Он считается невиновным. Сообщается, что К. намерен бороться с возможной экстрадицией в Германию», – уточняет Tagesschau.

    Напомним, в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого, по данным СМИ, подозревают в руководстве операцией по подрыву «Северных потоков». Кузнецов служил в элитном подразделении СБУ в Киеве и его личность уже установили по фотографии. Подозреваемого задержали во время отдыха в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках». Сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    21 августа 2025, 19:31 • Новости дня
    Посол России потребовал объективного расследования подрывов «Северных потоков»
    Посол России потребовал объективного расследования подрывов «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркнул, что расследование подрывов «Северных потоков» должно быть полным и прозрачным после задержания подозреваемого в Италии.

    Россия настаивает на объективном и полном расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также на привлечении к ответственности всех виновных, передает ТАСС. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя задержание в Италии человека, которого считают причастным к теракту на «Северных потоках».

    «Российская сторона продолжает настаивать на объективном и полноценном расследовании теракта, установлении и привлечении к ответственности всех его исполнителей и организаторов», – сказал дипломат.

    По его словам, объектом диверсии стала критически важная инфраструктура, необходимая для энергобезопасности Европы и прежде всего Германии.

    Нечаев добавил, что официальная информация, опубликованная правоохранительными органами ФРГ, остается крайне ограниченной. Посол также выразил мнение, что речь может идти о задержании одного из координаторов нападения, но подчеркнул, что ограничиваться одним подозреваемым нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Украины был арестован итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Мужчина был задержан в провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он находился на отдыхе с семьей.

    23 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа, сообщил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Россия запросила срочное заседание СБ ООН», – сообщил Полянский в Telegram.

    Дипломат отметил, что причиной запроса стало появление новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов. По его словам, Россия намерена обратить внимание Совбеза на затягивание расследования, проводимого Германией, и отсутствие его прозрачности для членов Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило заседание на 16.00 по времени Нью-Йорка, то есть на 23.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

    23 августа 2025, 17:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    21 августа 2025, 13:41 • Новости дня
    В Италии задержали украинца по делу о подрывах «Северных потоков»
    В Италии задержали украинца по делу о подрывах «Северных потоков»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Украины был задержан в итальянской провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Гражданин Украины Сергей К. задержан на территории Италии по подозрению в соучастии в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Задержание произошло в ночь на 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии 18 августа.

    В заявлении Генпрокуратуры ФРГ отмечается, что арест проводили карабинеры в тесном взаимодействии со службой международного сотрудничества полиции. «Мужчина подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России заявил о попытках Германии похоронить проекты «Северный поток» и «Северный поток – 2». В Киеве убитого полковника связали с подрывом «Северных потоков». Герхард Шредер назвал реализацию «Северного потока – 2» правильным выбором для Германии.

    22 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца

    Итальянский портал Openonline опубликовал фото арестованного за «Северные потоки»

    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первый снимок гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по делу о взрывах на «Северных потоках».

    Фотография арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова была опубликована итальянским порталом Open.online, передает РИА «Новости». На снимке изображен лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

    Кузнецов был задержан в Италии по запросу Германии в рамках расследования по делу о диверсиях на «Северных потоках». Украинца называют бывшим сотрудником спецслужб своей страны. После его задержания итальянские СМИ сообщили о возможной причастности Кузнецова к другому громкому происшествию с украинским следом.

    Прокуратура Генуи запросила данные относительно связи Кузнецова с февральскими взрывами на нефтяном танкере в Савоне, целью которых, по информации СМИ, был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему нефть российского происхождения в обход санкций.

    Ранее сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    Кузнецова задержали в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков».

    Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.

    21 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    WSJ: Задержанный в Италии украинец оказался бывшим сотрудником СБУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный в Италии украинец Сергей К., подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», работал в СБУ, сообщает WSJ.

    Источники газеты заявляют, что он является капитаном Вооруженных сил Украины в отставке и ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ), а также был задействован в подразделении противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    По информации издания, Сергея К. задержали итальянские власти по запросу Германии. В соответствии с европейским законодательством, итальянская сторона должна экстрадировать его в Германию, где планируется предъявление официального обвинения в саботаже. Максимальное наказание по этой статье может достигать 15 лет заключения.

    Участие бывших сотрудников спецслужб Украины в подобных преступлениях стало предметом международного обсуждения, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Украины был арестован итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Мужчина был задержан в провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он находился на отдыхе с семьей.

    22 августа 2025, 17:33 • Новости дня
    Задержанный в Италии по делу о «Северных потоках» отказался от выдачи Германии

    Задержанный в Италии за «Северные потоки» украинец отказался от экстрадиции в ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    На заседании суда в Болонье украинец, подозреваемый в диверсии на «Северных потоках», потребовал перевести материалы дела на украинский язык и отказался от добровольной экстрадиции в Германию.

    Задержанный по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Об этом он заявил на заседании суда в Болонье, где решался вопрос о мере пресечения.

    В ходе слушания подозреваемый потребовал предоставить ему перевод всех материалов дела и обвинений, которые были получены от следователей из Германии, на украинский язык.

    Арестованный также отметил, что в момент подрыва газопроводов находился на Украине и приехал в Италию только для того, чтобы повидаться со своим старшим сыном, который учится в местном университете.

    Ранее подозреваемого по делу «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова задержали во время его отдыха в Италии.

    Ему грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала подробности ареста офицера СБУ за подрыв «Северного потока».

    21 августа 2025, 18:15 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ озвучила обвинение предполагаемому подрывнику «Северных потоков» с Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    Задержанный в Италии Сергей К., находясь на борту яхты «Андромеда», координировал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года, сообщила Генпрокуратура Германии.

    Сергей К., задержанный по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков»  находился на борту яхты «Андромеда» и выступал «координатором без конкретной функции», сообщила Генпрокуратура Германии. Следователи получили информацию о нем от польских компетентных органов. Гражданин Украины был задержан в Италии по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства», – заявили в ведомстве.

    По данным ведомства, яхта была арендована у германской компании через посредников по поддельным документам. В прокуратуре уточнили, что взрывные устройства были приведены в действие 26 сентября 2022 года, после чего оба газопровода получили серьезные повреждения. После экстрадиции из Италии задержанный предстанет перед следственным судьей Федерального суда.

    Напомним, гражданин Украины был задержан в итальянской провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он находился на отдыхе с семьей.

    21 августа 2025, 22:46 • Новости дня
    Названа фамилия задержанного в Италии по делу о подрыве «Северных потоков»

    Corriere della Sera: В Италии по запросу ФРГ задержан украинец Сергей Кузнецов

    Tекст: Антон Антонов

    Задержанного в Италии подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» зовут Сергей Кузнецов, пишет Corriere della Sera.

    По информации Corriere della Sera, Кузнецов прибыл в Италию на отдых вместе с семьей. Для поездки он использовал кроссовер с украинскими номерами, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Он находился на отдыхе с семьей.

    WSJ сообщала, что итальянские власти по запросу Германии задержали Сергея К., который является капитаном Вооруженных сил Украины в отставке и ранее работал в Службе безопасности Украины.

    21 августа 2025, 17:28 • Новости дня
    Украинца поместили в тюрьму Римини по делу о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины, арестованный итальянскими карабинерами по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, помещен в тюрьму города Римини.

    Соответствующее решение приняла генеральная прокуратура при Апелляционном суде Болоньи, передает РИА «Новости».

    Силовики полагают, что гражданин Украины выполнял роль координатора при осуществлении диверсии в сентябре 2022 года.

    Напомним, гражданин Украины был задержан в итальянской провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он находился на отдыхе с семьей.

    21 августа 2025, 15:02 • Новости дня
    Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали в Италии во время отдыха

    ANSA: Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали в Италии во время отдыха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», был задержан в Италии, когда находился на отдыхе с семьей.

    Об этом сообщило агентство ANSA, передает ТАСС. По его данным, украинца арестовали итальянские силовики по запросу Федеральной прокуратуры Германии. Мужчину задержали ночью и поместили в тюрьму города Болонья.

    В ближайшее время итальянский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции задержанного по европейскому ордеру.

    Напомним, гражданин Украины был задержан в итальянской провинции Римини по подозрению в соучастии в организации взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все виновные в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут найдены и наказаны.

    22 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    СМИ: Задержанному в Италии за подрыв «Северных потоков» украинцу грозит 15 лет тюрьмы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцу Сергею Кузнецову, задержанному в Италии по подозрению в организации диверсий на «Северном потоке», грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию, пишет портал Open.online.

    Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в координации диверсий на газопроводах «Северный поток», грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Open.online.

    В четверг Карабинеры задержали Кузнецова в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Предполагается, что он был координатором взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

    В пятницу Кузнецов должен предстать перед судом для подтверждения ареста и рассмотрения запроса на экстрадицию в Германию, сообщает издание Resto del Carlino. Адвокат уже найден, а для общения ему предоставят переводчика, так как Кузнецов не владеет итальянским языком.

    Изъятые у него электронные устройства – смартфоны и компьютеры – будут изучаться следователями, чтобы восстановить контакты и связи подозреваемого. Кузнецова задержали, когда он приехал с семьей на отдых в Италию. Власти вычислили его после регистрации в гостинице, а Corriere della Sera отмечает, что авиабилеты Кузнецов приобрел в Польше.

    Итальянские СМИ также сообщают о проверке возможной причастности Кузнецова к другому резонансному инциденту. Прокуратура Генуи интересуется его ролью во взрыве на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года – целью нападения, по версии журналистов, мог быть удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему российскую нефть в обход санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии задержали украинца по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.

    22 августа 2025, 13:39 • Новости дня
    Blid: Новые подозреваемые в подрывах «Северных потоках» есть в окружении задержанного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Другие участники теракта с подрывом «Северных потоков» могут быть в ближайшем окружении задержанного в Италии украинского гражданина, сообщили источники немецкого издания Bild.

    Часть злоумышленников из команды, подорвавшей газопровод, могут быть в ближайшем окружении задержанного украинца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Напомним, подозреваемого по делу «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова задержали во время его отдыха в Италии. Ему грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию.

    Через некоторое время в Сети появились фотографии задержанного.

    22 августа 2025, 00:36 • Новости дня
    АдГ оспорила в конституционном суде Германии подозрения в экстремизме

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» обратилась в Федеральный конституционный суд Германии, пытаясь оспорить подозрения в экстремизме со стороны контрразведки, сообщила АдГ.

    В своем заявлении партия отмечает, что считает действия Федерального ведомства по охране конституции нарушающими основные права и элементарные принципы верховенства права, передает ТАСС.

    Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили: «Альтернатива для Германии» будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства правового государства, чтобы защитить себя и, прежде всего, своих членов от необоснованных государственных оскорблений со стороны Федерального ведомства по охране конституции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. В мае немецкие спецслужбы включили партию в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ.

    23 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    Лидер АдГ назвала размещение военных ФРГ на Украине ошибкой

    Лидер АдГ Вайдель сочла отправку немецких военных на Украину угрозой эскалации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подчеркнула, что военное участие ФРГ на Украине, по ее мнению, спровоцирует усиление конфликта с Россией.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила в интервью газете Welt am Sonntag, что размещение немецких военных на Украине стало бы «роковой ошибкой», передает ТАСС.

    По словам Вайдель, такое решение не принесло бы мира, а, наоборот, лишь привело бы к постоянной эскалации в отношении России и сделало бы Европейский союз мишенью, в то время как США, по ее оценке, дистанцируются от конфликта.

    Владимира Зеленского Вайдель назвала «трагической фигурой», подчеркнув, что западные страны дали ему ложную надежду, а стамбульское урегулирование в 2022 году было бы для Украины гораздо выгоднее. Она отметила, что Зеленскому приходится принимать критику за действия, которые, по ее мнению, не отвечают интересам национальной безопасности Украины.

    Также Вайдель заявила, что ожидала от Европы инициативы по мирному урегулированию, аналогичной предложению бывшего президента США Дональда Трампа. Однако, по ее словам, уже три с половиной года звучат лишь призывы к войне, и нейтральная позиция была бы предпочтительнее.

    Вайдель выразила сомнение, что сейчас можно достичь немедленного решения конфликта путем переговоров, поскольку позиции сторон слишком различаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО заявил, что вопрос ввода войск на Украину не обсуждался на уровне альянса.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что провокационные дискуссии о пребывании иностранных воинских контингентов на Украине продолжаются, несмотря на четкую позицию Москвы.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что планы Парижа и Берлина отправить войска на Украину не представляют трудностей для России.

    23 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    СМИ: Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков»

    RT: Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков»

    СМИ: Задержанный в Италии украинец мог руководить подрывом «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов мог руководить операцией по подрыву «Северных потоков», сообщили СМИ.

    По информации немецких СМИ, с которыми ознакомились журналисты, задержанный якобы был членом экипажа парусной яхты «Андромеда», передает RT.

    В материалах СМИ отмечается, что задержанный якобы руководил операцией по повреждению газопроводов. Следствие продолжает изучать детали инцидента и роль задержанного в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа.

    Напомним, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

