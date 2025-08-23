Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех взрывных устройств

ARD: Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех зарядов

Tекст: Ирма Каплан

Группа исследователей из ARD , Suddeutsche Zeitung и Zeit получила доступ к ордеру на арест украинца, из которого следует, что немецкие следователи считают, будто Сергей К. взял на себя роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Якобы К. входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах, говорится в материале Tagesschau.

«Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине примерно 70-80 метров не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия», – говорится в статье.

В доступном журналистам ордере на арест Сергея К. указано, что он поднялся на борт ранее арендованной парусной лодки на острове Рюген в начале сентября 2022 года. Ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой, которая состояла из шкипера, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам.

После Сергей К. сошел с парусной яхты 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез на Украину. Другие подозреваемые, как сообщается, вернулись в Хоэ-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту «Андромеда».

«По данным итальянских СМИ, адвокат К. отверг обвинения. Он считается невиновным. Сообщается, что К. намерен бороться с возможной экстрадицией в Германию», – уточняет Tagesschau.

Напомним, в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого, по данным СМИ, подозревают в руководстве операцией по подрыву «Северных потоков». Кузнецов служил в элитном подразделении СБУ в Киеве и его личность уже установили по фотографии. Подозреваемого задержали во время отдыха в Италии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках». Сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.