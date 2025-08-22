СМИ: Задержанному в Италии за подрыв «Северных потоков» украинцу грозит 15 лет тюрьмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в координации диверсий на газопроводах «Северный поток», грозит до 15 лет заключения после возможной экстрадиции в Германию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Open.online.

В четверг Карабинеры задержали Кузнецова в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Предполагается, что он был координатором взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

В пятницу Кузнецов должен предстать перед судом для подтверждения ареста и рассмотрения запроса на экстрадицию в Германию, сообщает издание Resto del Carlino. Адвокат уже найден, а для общения ему предоставят переводчика, так как Кузнецов не владеет итальянским языком.

Изъятые у него электронные устройства – смартфоны и компьютеры – будут изучаться следователями, чтобы восстановить контакты и связи подозреваемого. Кузнецова задержали, когда он приехал с семьей на отдых в Италию. Власти вычислили его после регистрации в гостинице, а Corriere della Sera отмечает, что авиабилеты Кузнецов приобрел в Польше.

Итальянские СМИ также сообщают о проверке возможной причастности Кузнецова к другому резонансному инциденту. Прокуратура Генуи интересуется его ролью во взрыве на нефтяном танкере в Савоне в феврале этого года – целью нападения, по версии журналистов, мог быть удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему российскую нефть в обход санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии задержали украинца по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.