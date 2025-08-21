В Италии задержали украинца по делу о подрывах «Северных потоков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гражданин Украины Сергей К. задержан на территории Италии по подозрению в соучастии в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Задержание произошло в ночь на 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда Германии 18 августа.

В заявлении Генпрокуратуры ФРГ отмечается, что арест проводили карабинеры в тесном взаимодействии со службой международного сотрудничества полиции. «Мужчина подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», – говорится в официальном сообщении.

